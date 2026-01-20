Pix terá novas regras para proteger vítimas de golpes; veja quais

Quem caiu em um golpe financeiro através do Pix terá uma nova camada de proteção a partir de fevereiro.

O Banco Central (BC) anunciou no final do ano passado o Mecanismo de Devolução Especial (MED) 2.0, que se trata do conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix em casos de fraude e de falha operacional.

O MED não é novidade, mas possui eficácia limitada. Em 2025, apenas cerca de 9,3% do valor contestado foi recuperado. Isso porque o bloqueio e devolução ocorre apenas na primeira conta recebedora dos recursos fraudulentos.

A trava, no entanto, não é totalmente eficaz, já que o dinheiro do golpe é rapidamente pulverizado entre outras contas.

“Para aumentar a taxa de recuperação de valores é necessário rastrear o caminho do

dinheiro além da primeira conta”, informou o BC em apresentação.

Como vai funcionar o MED 2.0?

Com a implementação do MED 2.0, o mecanismo passa a contar com um sistema de rastreamento que vai além da primeira conta recebedora dos recursos.

A mudança amplia a chance de recuperação de valores subtraídos em fraudes e golpes. Também permite identificar com mais precisão as contas envolvidas nas transações irregulares.

Além disso, eleva o custo para fraudadores, ao dificultar a dispersão do dinheiro e aumentar o risco de identificação.

O funcionamento será o seguinte: assim que um golpe for denunciado, o sistema fará o bloqueio automático da conta que recebeu os recursos.

Caso não haja mais saldo nessa conta, o mecanismo seguirá o rastro da transferência e tentará bloquear a conta seguinte. O processo se repete sucessivamente, acompanhando o caminho do dinheiro.

Segundo o BC, a comunicação da fraude poderá ser feita diretamente pelo aplicativo do banco.