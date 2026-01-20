Invest

Pix terá novas regras para proteger vítimas de golpes; veja quais

A partir de fevereiro, entra em vigor o Mecanismo de Devolução Especial (MED) 2.0

Pix: golpistas terão mais dificuldade a partir de fevereiro (Marcio Binow da Silva/Getty Images)

Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10h28.

Quem caiu em um golpe financeiro através do Pix terá uma nova camada de proteção a partir de fevereiro.

O Banco Central (BC) anunciou no final do ano passado o Mecanismo de Devolução Especial (MED) 2.0, que se trata do conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix em casos de fraude e de falha operacional.

O MED não é novidade, mas possui eficácia limitada. Em 2025, apenas cerca de 9,3% do valor contestado foi recuperado. Isso porque o bloqueio e devolução ocorre apenas na primeira conta recebedora dos recursos fraudulentos.

A trava, no entanto, não é totalmente eficaz, já que o dinheiro do golpe é rapidamente pulverizado entre outras contas.

“Para aumentar a taxa de recuperação de valores é necessário rastrear o caminho do
dinheiro além da primeira conta”, informou o BC em apresentação.

Como vai funcionar o MED 2.0?

Com a implementação do MED 2.0, o mecanismo passa a contar com um sistema de rastreamento que vai além da primeira conta recebedora dos recursos.

A mudança amplia a chance de recuperação de valores subtraídos em fraudes e golpes. Também permite identificar com mais precisão as contas envolvidas nas transações irregulares.

Além disso, eleva o custo para fraudadores, ao dificultar a dispersão do dinheiro e aumentar o risco de identificação.

O funcionamento será o seguinte: assim que um golpe for denunciado, o sistema fará o bloqueio automático da conta que recebeu os recursos.

Caso não haja mais saldo nessa conta, o mecanismo seguirá o rastro da transferência e tentará bloquear a conta seguinte. O processo se repete sucessivamente, acompanhando o caminho do dinheiro.

Segundo o BC, a comunicação da fraude poderá ser feita diretamente pelo aplicativo do banco.

