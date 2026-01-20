França sugere a Trump reunião do G7, com participação indireta da Rússia

O presidente da França, Emmanuel Macron, propôs ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a realização de uma cúpula do G7 em Paris, na quinta-feira, 22, com a possibilidade de convidar representantes da Rússia para encontros paralelos à reunião principal.

A proposta foi feita em uma mensagem privada enviada por Macron a Trump e posteriormente divulgada pelo próprio presidente americano em sua rede social, a Truth Social. A equipe do presidente francês confirmou nesta terça-feira, 20, a autenticidade da mensagem.

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, países europeus romperam quase todos os contatos com Moscou, com o objetivo de isolar o presidente Vladimir Putin, abrindo exceções pontuais apenas para canais diplomáticos específicos.

Ucrânia, Groenlândia e Síria entram na proposta francesa

Na mensagem publicada por Trump, Macron também sugeriu a participação de ucranianos, dinamarqueses — para tratar da questão da Groenlândia — e sírios nas discussões paralelas à eventual reunião do G7.

“Meu amigo, estamos totalmente alinhados em relação à Síria. Podemos fazer grandes coisas no Irã. Não entendo o que você está fazendo na Groenlândia”, escreveu Macron na mensagem endereçada ao presidente americano.

Trump tem defendido que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, território autônomo da Dinamarca, alegando razões de segurança nacional. Segundo o presidente americano, sem a presença dos EUA, a ilha poderia ficar sob influência da China ou da Rússia.

Macron afirmou ainda que poderia organizar a reunião “na tarde de quinta-feira, depois de Davos”, na Suíça, e convidar “ucranianos, dinamarqueses, sírios e russos” para conversas paralelas ao encontro do G7.

Apesar da proposta, o Kremlin informou à AFP que ainda não recebeu nenhum convite oficial para participar de negociações em Paris.

*Com informações da AFP