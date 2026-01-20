ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50
Apresentado por BRAZIL HOUSE 2026

Veja o que a Mercedes descobriu após rodar 4.000 km com biocombustível

Teste em estradas brasileiras com combustível da Be8 indicou redução de até 99% nas emissões e virou case na Brazil House, em Davos

Carlos Battistella, presidente da Be8, ao lado de Luiz Carlos Moraes, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes-Benz do Brasil: executivos apresentaram o projeto Rota Sustentável na Brazil House, em Davos (BRAZIL HOUSE 2026/Divulgação)

Carlos Battistella, presidente da Be8, ao lado de Luiz Carlos Moraes, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes-Benz do Brasil: executivos apresentaram o projeto Rota Sustentável na Brazil House, em Davos (BRAZIL HOUSE 2026/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 10h52.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 11h15.

A Mercedes-Benz do Brasil percorreu mais de 4.000 quilômetros com caminhões e ônibus abastecidos exclusivamente com um biocombustível renovável para responder a uma pergunta central do debate climático: é possível reduzir emissões sem ter que trocar a frota ou investir em infraestrutura?

A resposta foi apresentada na Brazil House – a casa brasileira do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O espaço é uma iniciativa do BTG Pactual e conta com o apoio de empresas como a Be8, desenvolvedora do combustível testado.

A experiência, batizada de Rota Sustentável COP30, comparou veículos movidos a diesel comercial B15 e o BeVant, biocombustível 100% renovável da Be8, em condições reais de operação no Brasil. Os veículos deixaram Passo Fundo (RS) rumo a Belém (PA), atravessando diferentes tipos de estrada, relevo e clima.

Os resultados indicaram redução de até 99% das emissões de CO₂ no indicador tanque-à-roda – que considera as emissões durante o uso do combustível no veículo –, com desempenho equivalente ao diesel convencional.

Os dados foram medidos e certificados pelo Instituto Mauá de Tecnologia, seguindo protocolos internacionais, e apresentados como evidência prática de descarbonização imediata no transporte pesado.

Uma rota real para um problema global

O projeto foi apresentado no painel “Projeto Be8 Rota Sustentável – COP 30” por Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8, e Luiz Carlos Moraes, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Mercedes-Benz do Brasil.

“O nosso propósito como companhia é liderar a descarbonização junto com diversos stakeholders, preservando a nossa origem e a Terra, sem abrir mão de valores como sustentabilidade, integridade e inovação”, afirmou Battistella.

Segundo ele, produzir energia renovável deixou de ser apenas um compromisso ambiental para se tornar também uma estratégia de geração de valor econômico ao longo de toda a cadeia.

Fundada há 20 anos a partir do Programa Nacional de Biodiesel, a Be8 hoje atua como uma plataforma de transição energética, com presença no Brasil, Paraguai e Suíça, além de planos de expansão para Europa, América do Norte e Oriente Médio. A empresa investe em biodiesel, etanol — incluindo o de segunda geração —, SAF, HVO e hidrogênio verde voltado ao transporte.

Por que a Mercedes apostou no biocombustível

Do lado da montadora, o teste respondeu a um desafio concreto. Enquanto a eletrificação avança na Europa, ela ainda enfrenta limitações técnicas e de infraestrutura no transporte pesado de longa distância, especialmente no Brasil.

“Caminhões no Brasil rodam com até 74 toneladas. Ter bateria suficiente para isso ainda não é viável de forma sustentável”, disse Moraes. “O Brasil tem um ativo estratégico, que são os biocombustíveis, e é isso que precisa ser explorado.”

Segundo o executivo, a Mercedes-Benz já comercializa veículos homologados para B20 e realiza testes com teores maiores. No caso do BeVant, o uso foi experimental, acompanhado pelas equipes técnicas da empresa.

O que é o BeVant – e por que ele chamou atenção

O BeVant é um biocombustível patenteado pela Be8, desenvolvido para substituir o diesel na proporção de um para um, sem necessidade de adaptações mecânicas. Pode ser utilizado puro (B100) em veículos novos diretamente no abastecimento.

“Nós desenvolvemos o BeVant porque a molécula de substituição do diesel precisa entregar três coisas: redução de emissões, impacto social e custo compatível com o mercado”, afirmou Battistella.

Durante a rota, os veículos abastecidos com BeVant rodaram mais de 4.000 km sem perda de performance. Para frotas já em operação, o procedimento envolve apenas troca de filtros e limpeza do sistema, em cerca de 30 minutos.

Resultados medidos e certificados

As medições consideraram tanto o consumo quanto o ciclo de vida do combustível, seguindo padrões como GHG Protocol, ISO 14064, RenovaBio e ISCC, certificação internacional de sustentabilidade.

Além da redução de até 99% no uso, o estudo indicou 63,5% de redução de emissões no ciclo completo. Em termos de comparação, um caminhão que roda 700 mil quilômetros com o combustível pode evitar a emissão de cerca de 580 toneladas de CO₂ ao longo de sua vida útil.

Infraestrutura pronta e efeito imediato

Para os executivos, o principal diferencial do biocombustível é a possibilidade de aplicação imediata em larga escala, inclusive na frota atual, estimada entre 2 e 2,4 milhões de veículos pesados no Brasil.

“Não existe uma única solução para a descarbonização. Mas precisamos acelerar. Não dá para esperar a tecnologia perfeita enquanto o aquecimento global avança”, disse Battistella. “O BeVant permite reduzir emissões agora, usando a infraestrutura que já existe.”

Acompanhe tudo sobre:Brazil House Davos

Mais de ESG

Será que a COP30 entregou tudo o que prometeu?

Como um iceberg matou 70% dos filhotes de uma colônia de pinguins na Antártica

Os oceanos estão se tornando uma gigante 'bateria' de calor, afirma estudo

Abertas as inscrições para Melhores do ESG da EXAME

Mais na Exame

Mundo

Com tensão geopolítica, empresas são apontadas como mais confiáveis, diz estudo

Economia

Faltam trabalhadores ou sobram vagas? O que explica o paradoxo do emprego no Brasil

Carreira

Como esse empreendedor convenceu investidores do Vale do Silício a comprar 2% da sua carreira

Casual

O calçado mais disputado da Nike em 2025 não é um tênis