Com salário federal de US$ 186 mil, advogada ganha mais US$ 70 mil por fora escrevendo currículos

Jennifer Clinchy tem um currículo que impõe respeito: atuou como advogada na Casa Branca por nove anos, atravessando os governos de Barack Obama, Donald Trump e Joe Biden, e hoje trabalha na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

Mas foi fora do expediente, escrevendo currículos para outros profissionais, que ela encontrou uma nova fonte de renda que hoje rende, em média, US$ 70 mil por ano.

A iniciativa nasceu de forma despretensiosa, quando amigos e colegas de trabalho passaram a procurar Jennifer para revisar seus currículos. A prática, comum no ambiente político de Washington, logo virou oportunidade de negócio.

Em 2020, ela se cadastrou na plataforma Fiverr, onde começou a oferecer seus serviços com preços modestos, até perceber que havia demanda para um atendimento mais exclusivo e profundo. Hoje, ela cobra US$ 2.000 por um pacote de currículo e carta de apresentação. As informações são do Business Insider.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

Da segurança do setor público à independência financeira

Mesmo com um salário federal anual de cerca de US$ 186 mil, Jennifer conta que o custo de vida em Seattle, onde reside atualmente, a fez buscar outras fontes de receita. O rendimento extra com os currículos — que já ultrapassou US$ 260 mil em cinco anos — foi crucial para comprar e reformar uma casa histórica, incluindo a instalação de um sistema anti-terremoto, troca de piso e um novo telhado.

Durante a mais recente paralisação do governo federal, quando foi colocada em licença não remunerada, sua atividade paralela provou ainda mais seu valor: em apenas seis semanas, faturou US$ 18 mil com os serviços de consultoria.

A advogada mantém uma rotina dupla, ela trabalha das 9h às 17h em seu cargo público e, à noite, dedica entre duas a três horas à escrita de currículos. Aos fins de semana, a carga de trabalho pode variar entre cinco e 20 horas, dependendo da demanda. O ritmo é intenso, mas ela afirma que o esforço vale a pena, tanto pelo retorno financeiro quanto pelo impacto social.

Como transformar conhecimento técnico em ativo financeiro

Para profissionais de finanças corporativas, o exemplo de Jennifer mostra, de forma prática, como competências adquiridas em cargos de alta responsabilidade podem ser convertidas em ativos lucrativos e sustentáveis. Trata-se da valorização do capital humano, conhecimento técnico, networking e vivência institucional, em formato de serviço de alto valor agregado.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Mais do que isso, sua trajetória evidencia uma tendência crescente de profissionais do setor público ou corporativo monetizando seu conhecimento de forma estratégica, usando plataformas digitais para alcançar um público global. Em vez de depender exclusivamente de salários, esses profissionais estão criando fontes paralelas de receita que oferecem estabilidade, segurança e possibilidades de investimento pessoal.

No caso de Jennifer, a monetização veio a partir de um serviço essencial no mundo corporativo: currículos.

Quer aprender a gerir o orçamento da sua empresa com mais eficiência?

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.