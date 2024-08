Indigo Hive cria solução unificada de IA para aumentar receita de clientes

As soluções de inteligência artificial (IA) despertam sentimentos de otimismo e incerteza à medida que são anunciadas. Com tantas opções disponíveis, como escolher a melhor alternativa para garantir agilidade nas operações, aumento de receita e liberação de tempo dos colaboradores para que se concentrem em atividades que realmente fazem a diferença no dia a dia dos negócios?

Para atender a essa demanda, a Indigo Hive, empresa brasileira cofundada pelo CEO Frederico Andrade, consolidou os recursos desenvolvidos ao longo dos últimos oito anos em uma única solução chamada Cogfy. Essa integração reúne uma série de ferramentas de inteligência artificial voltadas para o ambiente corporativo, transformando os produtos de IA da empresa em módulos integrados.

O desenho possibilitou um grande diferencial em relação aos concorrentes, já que reduziu de três meses para duas semanas o tempo para o desenvolvimento de projetos de criação de agentes de IA. Entre as áreas que podem ser atendidas pela solução estão RH, vendas, estratégia, marketing, auditoria e jurídico.

A solução é utilizada por 40 das maiores corporações globais, incluindo Danone, Nestlé, Abbott e Unimed BH, com atuação não apenas no Brasil mas também nos Estados Unidos e em Dubai. Segundo cálculos de Andrade, o impacto financeiro nas contas dessas empresas é da ordem de bilhões de reais. Além disso, a Indigo Hive duplicou seu faturamento nos últimos três anos.

“Com a Cogfy nossos clientes transformam seus fluxos, diminuindo os atritos e aumentando a qualidade para o trabalho e com economia de funções para os humanos. É mais valor para o cliente final e mais tempo e liberdade de quem fazia trabalho braçal para entregar valores maiores no final, levando a um aumento de receita”, afirma Andrade.

Como funciona?

A Cogfy, explica Andrade, é desenvolvida com base na inteligência artificial regenerativa. Nesse campo, modelos e ferramentas de IA são projetados para criar conteúdo (textos, imagens e vídeos), utilizando técnicas como redes neurais e algoritmos de aprendizado profundo (deep learning). O objetivo principal é transformar dados brutos em informações úteis e relevantes.

Essa abordagem se reflete em uma gama diversificada de funcionalidades que a solução oferece. Entre elas, destacam-se a extração de dados de PDFs, resumos automáticos de vídeos, detecção de possíveis fraudes, traduções automáticas e a criação de chatbots para comunicação interna e atendimento ao consumidor.

Um exemplo é a aplicação da solução por uma grande seguradora de saúde. A Cogfy desenvolveu um chatbot de atendimento ao cliente, além de empregar a ferramenta para identificar desvios de materiais em procedimentos, reduzir erros na análise de exames de imagem, prever faltas em consultas, recomendar exames preventivos, estimar o tempo de internação e detectar fraudes em atestados médicos.

“Todos esses ganhos levam ao aumento de produtividade e de eficiência, consequentemente cortando custos e fazendo com que nossos clientes obtenham o melhor ROI possível”, explica o CEO.

Além disso, para garantir qualidade e precisão nos produtos ofertados, cientistas, engenheiros e desenvolvedores de dados colaboram com especialistas em machine learning, IA generativa, consultores de negócios e gestores de produto especializados em IA.

Esse conjunto de especialistas trabalha de forma integrada, proporcionando soluções que são não apenas tecnicamente avançadas, mas também alinhadas com as necessidades reais do mercado e dos usuários.

Desbloqueando todo o potencial da IA

A solução utiliza as metodologias AI Day e AI Discovery para auxiliar os colaboradores a compreenderem como a inteligência artificial pode ser aplicada na empresa.

Segundo Andrade, na fase inicial, o AI Discovery realiza um mapeamento completo das operações, priorizando projetos de IA com base em um retorno sobre investimento (ROI) meticulosamente calculado. Isso transforma ideias abstratas em provas de conceito concretas e mensuráveis.

Com o AI Discovery, a Indigo Hive reúne especialistas técnicos para realizar um diagnóstico estratégico em áreas vitais dos clientes, como RH, vendas, marketing, estratégia e operações. Utilizando modelos e automações, a Cogfy implementa essas configurações em uma sequência de operações, com a implantação nas empresas concluída em apenas duas semanas.

“O que antes eram dados dispersos, em formatos diferentes, como vídeos, ppts, passa a conversar com a IA. Buscamos transformar tendências em oportunidades”, resume o CEO da Indigo.

O AI Day, por outro lado, é uma iniciativa que proporciona um dia de imersão para lideranças empresariais, oferecendo a oportunidade de avaliar a situação de diversas áreas e identificar possíveis melhorias.

Além disso, em um trabalho com áreas tão estratégicas, a segurança tem um papel fundamental. Por isso, a solução conta com uma série de filtros de proteção das informações de seus clientes.

“Com nossas soluções, estamos conseguindo reduzir a dependência de empresas brasileiras de soluções de IA feitas no exterior com compliance duvidoso e transformando várias ferramentas em casos de uso que provam retorno sobre investimento feito”, completa o CEO.

Feedback positivo

Empresas que implementaram a solução Cogfy relatam melhorias significativas em suas operações. Hebert Cepêra, CEO da Tradimus, uma ferramenta que conecta prestadores de saúde e operadoras, ressalta a importância da companhia para o seu negócio.

Ele enfatiza que, ao entender profundamente as necessidades e os desafios da companhia, a Indigo consegue oferecer um suporte eficaz e personalizado para atender a demandas específicas.

“A Indigo nos impressionou com sua ampla capacidade de estruturação, oferecendo soluções tecnológicas altamente personalizadas e inovadoras”, explica. “Ela se destaca pelo seu pragmatismo e foco em soluções que geram o maior retorno possível. Eles não apenas entregam tecnologia de ponta mas também se comprometem com a aplicação prática e eficaz dessas soluções.”

Lais Nogueira Valverde, mentora e assessora de Novos Negócios da Voe Sem Asas, também destacou a eficácia da parceria. “A condução fluida, participativa e segura garante que a colaboração ocorra com horizontalidade, extraindo ao máximo de cada lado e ainda nos proporciona aprender com eles”, diz Valverde.

Ela acrescenta que a especialização da Indigo na área de saúde ajuda a otimizar e eliminar etapas desnecessárias, integrando um forte viés de negócios com soluções tecnológicas precisas.

Em um movimento para expandir seu alcance, a Cogfy anunciou um desafio para selecionar duas empresas que receberão acesso gratuito ao AI Day. Interessados devem se inscrever por meio de um formulário online, disponível no site da empresa. O prazo para inscrição é de dois meses a partir desta publicação.