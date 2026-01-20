Banco do Brasil (BBAS3) vai distribuir 30% do lucro em dividendos em 2026

O Banco do Brasil (BBAS3) informou nesta segunda-feira, 20, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou um payout de 30% para o exercício de 2026.

Segundo o comunicado, a remuneração aos acionistas será feita por meio de juros sobre capital próprio (JCP) e/ou dividendos.

O modelo de distribuição seguirá o padrão adotado nos últimos anos: serão oito pagamentos ao longo do exercício, sendo quatro antecipações trimestrais e quatro complementações após o fechamento dos respectivos períodos.