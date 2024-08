7 dicas para guardar dinheiro e investir em dólar

Guardar dinheiro é uma das práticas mais essenciais para garantir segurança financeira e alcançar objetivos de longo prazo. Seja para formar uma reserva de emergência, realizar um grande sonho ou investir em oportunidades futuras, poupar é o primeiro passo rumo à liberdade financeira.

Em tempos de incerteza econômica e inflação elevada, a disciplina de economizar se torna ainda mais relevante, pois é a base para construir um patrimônio sólido.

7 dicas para guardar dinheiro

Estabeleça metas claras: defina objetivos financeiros, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Saber para onde vai o seu dinheiro facilita a criação de um plano de ação para poupar. Orçamento mensal: crie e siga um orçamento que contemple todas as suas despesas e receitas. Isso ajuda a identificar áreas onde você pode economizar e alocar mais recursos para suas metas financeiras. Automatize uma poupança: configure transferências automáticas para uma conta de poupança ou investimento assim que receber o salário. Dessa forma, você prioriza o hábito de poupar antes de gastar. Reduza despesas supérfluas: Avalie seus gastos mensais e identifique aqueles que podem ser cortados ou reduzidos, como assinaturas de serviços que você não utiliza com frequência. Evite compras por impulso: Planeje suas compras e evite adquirir itens desnecessários. Uma boa prática é esperar 24 horas antes de fazer qualquer compra não planejada. Monitore seus gastos: use aplicativos de controle financeiro para acompanhar seus gastos em tempo real. Isso ajuda a manter o orçamento em dia e a identificar possíveis desvios. Negocie preços e prazos: seja em compras ou na contratação de serviços, sempre tente negociar. Muitas vezes, você consegue melhores condições e pode economizar uma quantia significativa.

A importância de investir parte do dinheiro guardado

Guardar dinheiro é fundamental, mas mantê-lo parado na conta corrente ou na poupança pode não ser a melhor estratégia a longo prazo. Isso porque a inflação corrói o poder de compra, e o rendimento da poupança raramente supera essa perda.

Portanto, buscar rendimentos mais atrativos e investir parte do dinheiro guardado é crucial para manter o valor do seu patrimônio.

Investir permite que seu dinheiro trabalhe para você, gerando mais recursos ao longo do tempo. Além disso, diversificar os investimentos em diferentes classes de ativos ajuda a mitigar riscos e potencializar ganhos.

Por que vale a pena investir em dólar?

Independentemente do seu estilo de vida, uma parte dos seus gastos será impactada pelas variações cambiais. Paula Zogbi, da fintech Nomad, explica: "Isso vale para quem viaja e para quem compra equipamentos importados, mas também é uma verdade para qualquer pessoa que faz supermercado, por exemplo, já que os insumos para a produção de muitos alimentos e o combustível usado para transportá-los são denominados em dólares."

Em outras palavras, a inflação no Brasil é altamente sensível à variação cambial.

Desde a criação do real, há 30 anos, a tendência de longo prazo para a nossa moeda foi de desvalorização em relação ao dólar.

"A parcela dolarizada do seu patrimônio não é apenas uma busca por melhores retornos e mercados diferentes, mas também uma proteção contra a perda do poder de compra no longo prazo", destaca Zogbi.

Isso vale tanto para investidores de alta renda quanto para o varejo tradicional, especialmente com o surgimento de plataformas como a Nomad, que democratizam o acesso a esses produtos.

Investir em dólar permite uma maior diversificação dos investimentos, com exposição a mercados desenvolvidos, mais líquidos e menos sujeitos aos riscos da economia doméstica. É uma forma de proteger e ampliar seu patrimônio em um cenário globalizado.

Qual porcentagem do patrimônio investir em dólar?

A decisão de quanto investir em dólar depende do perfil de cada investidor e dos objetivos financeiros. "Para a parcela do seu patrimônio mais arrojada e focada no longo prazo, fizemos um estudo que mostrou uma queda significativa de volatilidade da carteira ao investir cerca de 40% em ativos dolarizados", aponta Paula Zogbi. Isso significa que, se a parte arrojada do seu patrimônio representa 20% do total investido, faz sentido alocar 8% de todos os seus investimentos em ativos dolarizados.

Essa diversificação reduz o risco global da carteira e aumenta o potencial de retorno a longo prazo, tornando-se uma estratégia interessante para aqueles que desejam proteger seus ativos da volatilidade do mercado local.

Cuidados ao investir em dólar

Investir em dólar exige atenção e estratégia. "Investir em dólar é diferente de comprar dólar", alerta Paula Zogbi. Ao adquirir ativos na economia americana, você se expõe tanto ao risco cambial quanto ao risco do próprio ativo. Por isso, é fundamental conhecer seu perfil de investidor e acompanhar as recomendações de especialistas, além de observar a situação de cada mercado e o cenário macroeconômico.

Caso o investidor não tenha tempo ou conhecimento para escolher empresas específicas, uma alternativa é buscar ETFs (Exchange Traded Funds) que se alinhem ao seu perfil de risco. Esses fundos oferecem uma diversificação automática e podem ser uma boa porta de entrada para quem quer começar a investir no exterior.