Xepa, vip e estalecas: o que o BBB ensina sobre finanças pessoais

Para uma sociedade funcionar, é necessário um instrumento financeiro com unidade de valor, conhecido, geralmente, como moeda. Seja dólar, euro ou real, cada região escolhe uma moeda comum para ser usada em transações financeiras. Esse conceito existe em todas as culturas, desde as épocas mais remotas. O Big Brother Brasil (BBB) é um dos poucos realities que trouxe a ideia de uma moeda para o dia a dia da competição.

No início do jogo, cada participante começa com a mesma quantidade de moedas: as estalecas. A função principal delas é permitir compras individuais ou coletivas no mercado para as duas divisões de alimentação da casa, a Xepa e o VIP. A primeira é o lado desfavorecido, que recebe poucas estalecas e só consegue comprar alimentos mais baratos e de forma racionada. Já o VIP recebe mais estalecas e, por isso, tem várias regalias alimentares.

As estalecas são conquistadas durante as diversas provas realizadas no programa, e participantes que descumprem regras pré-estabelecidas pela edição ou recebem o castigo do monstro perdem parte das moedas.

Por essas e outras situações, o Big Brother Brasil pode ser visto como uma metáfora para realidades financeiras que muitos vivenciam fora da casa. Confira algumas das lições de organização financeira que podem ser aprendidas com a casa mais vigiada do país:

Todos os jogos têm regras – e não é diferente com o financeiro

Além do monstro, os brothers podem perder estalecas se descumprirem regras do programa como: falar sem microfone, atrasar provas ou não participar do raio-X. Seja dentro do game ou não, todo sistema monetário tem regras, e para ter sucesso financeiro é importante conhecer como o sistema que você está inserido funciona. Assim, você terá mais segurança na hora de tomar decisões.

Entender o timing do jogo é essencial

Para lidar com as finanças é importante analisar e entender em que momento você está. Muitos jogadores do Big Brother Brasil fazem escolhas não tão estratégicas simplesmente por esquecer que em alguns momentos precisam poupar mais estalecas do que podem gastá-las. Lidar com o dinheiro fora do reality é semelhante, é preciso entender que o dinheiro é apenas um meio para um fim, isto é, um objetivo. Então, tenha objetivos claros com relação ao seu dinheiro para não se perder ao longo do percurso.

Com estalecas ou dinheiro: sempre tenha opções!

Apesar de cada participante contribuir com parte das suas estalecas para a compra coletiva no mercado, alguns acabam dando boa parte das suas economias ou até tudo. Como foi o caso de Eliézer e Brunna que deram cerca de 1000 estalecas para a compra. Pensando assim, o contexto do momento pode contribuir para que você não faça planos. No caso da Brunna (já eliminada), por exemplo, se ela ficasse no monstro, ela poderia correr o risco de ficar negativada por ter concentrado boa parte das suas economias no mercado.

Todos os participantes contribuem com parte de suas estalecas para a compra coletiva no mercado, porém, alguns dão valores maiores que outros. Em alguns casos, os brothers não calculam corretamente o próprio saldo e acabam com pouco crédito. O problema é que caso percam estalecas, eles podem ficar negativados. Ou seja, até mesmo no BBB é importante pensar em uma reserva de emergência para imprevistos.

O mesmo pode acontecer fora da casa. Se você concentrar todas as suas economias para um mesmo fim, você aumenta os seus riscos e exposição. É importante diversificar os investimentos sempre que possível, além de conseguir guardar uma quantia estipulada para eventuais necessidades, para assim, não ser pego de surpresa.

Cuidado com decisões impulsivas (e suas consequências)

Para alguns, uma decisão impensada pode bagunçar as finanças. Como foi o caso da participante Eslovênia que quebrou uma câmera durante uma festa e, por isso, todos os participantes foram penalizados perdendo 100 estalecas cada.

Decisões impulsivas podem gerar consequências para nós e aqueles ao nosso redor, principalmente quando temos dependentes financeiros. O que se pode extrair dessa experiência é que alguns erros podem ser evitados se houver cautela e um perfil mais poupador.

Não seja uma planta quando o assunto é dinheiro

Brunna (já eliminada), Vyni e Jessilane estão entre os participantes que menos se destacam na edição. Participantes assim são apelidados pelo público como plantas, por não fazerem quase nada. Quando o assunto é dinheiro a passividade não ajuda ninguém, pelo contrário, você acaba não usufruindo dos seus ganhos por medo de tomar decisões certas.

