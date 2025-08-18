Repasse de lucros do FGTS oferece base para crédito com taxas reduzidas

Todos os anos, geralmente em agosto, os trabalhadores com saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) recebem o chamado lucro do FGTS, que é o repasse dos lucros obtidos com a aplicação dos recursos do fundo. Esse pagamento é proporcional ao saldo existente na conta vinculada em 31 de dezembro do ano anterior, e está previsto em lei como forma de remunerar o dinheiro mantido no FGTS.

O crédito extra proveniente dessa distribuição aumenta o saldo disponível para saque. Por isso, muitas pessoas aproveitam o período para considerar o chamado Empréstimo FGTS — modalidade que permite resgatar de forma adiantada parcelas anuais as quais o trabalhador teria direito nos próximos anos.

Criado pelo governo federal, o saque-aniversário possibilita ao trabalhador retirar, todos os anos, no mês de aniversário, um percentual do saldo do FGTS. Assim, o que o Empréstimo FGTS faz, basicamente, é antecipar o valor referente a vários saques-aniversário, com o devido desconto de juros.

“O Empréstimo FGTS é uma opção de crédito rápida e segura. O cliente recebe o valor em poucos minutos, com taxas reduzidas, sem parcelas mensais e com a garantia do próprio saldo do fundo. O pagamento das parcelas é feito automaticamente, uma vez por ano, pela Caixa Econômica Federal, que repassa os valores à instituição financeira — tudo sem impactar o orçamento mensal do cliente”, afirma Laura Figueiredo Ribeiro Lima, gerente de produtos Consignado e FGTS do Banco PAN.

O pagamento desse empréstimo é garantido pelo próprio saldo do FGTS, que fica vinculado à operação. Assim, o repasse ocorre de forma automática, sem boletos ou débito na conta corrente, já que a Caixa Econômica Federal transfere diretamente à instituição financeira as parcelas futuras do saque-aniversário em seus respectivos vencimentos.

Sem burocracias

Por ter uma garantia real, o Empréstimo FGTS costuma oferecer taxas mais baixas de juro que as de empréstimos pessoais convencionais. No caso do Banco PAN, a instituição oferece a possibilidade de antecipar até dez parcelas de uma única vez, com taxas a partir de 1,29% ao mês — o que coloca o banco entre as opções mais competitivas do mercado.

Outra vantagem é que a contratação é simples e pode ser feita de forma totalmente digital, com liberação rápida do valor diretamente na conta do cliente no Banco PAN. Essa integração com a conta digital da instituição é um dos pontos que contribuem para a agilidade do processo, permitindo que o crédito seja acessado em poucos passos.

A garantia feita com o saldo do FGTS também permite que a modalidade possa ser acessada inclusive por pessoas com restrições no nome, desde que cumpram os critérios exigidos. O pagamento da parcela do empréstimo descontado diretamente do saldo do FGTS, sem emissão de boletos, o que reduz burocracias e evita o comprometimento da renda mensal.

Outro ponto relevante é a inclusão de seguro na operação, recurso que oferece mais tranquilidade ao cliente em situações específicas previstas em contrato. Essa cobertura adicional busca garantir maior segurança para quem opta por esse tipo de antecipação.

“A jornada do Empréstimo FGTS no PAN pode ser feita de forma totalmente digital, com uma experiência simples e intuitiva. O cliente pode contratar o crédito tanto pelo App quanto pelo WhatsApp, com poucos cliques e sem burocracia. O recurso está disponível inclusive para negativados e, desde que haja saldo suficiente, pode ser contratado mais de uma vez”, explica Laura.

Para diferentes finalidades

De acordo com a executiva, o público que mais recorre à modalidade é bastante plural, assim como as motivações para a contratação. “O dinheiro extra pode ser utilizado para quitar dívidas, investir na abertura ou expansão de um pequeno negócio, custear cursos e especializações, realizar viagens ou financiar reformas em casa”, diz Laura.

Para quem tem dívidas com juros mais altos, antecipar o pagamento pode ajudar a economizar, trocando uma dívida cara por outra com taxa menor. Já no caso de investimentos em educação ou em um empreendimento, o valor pode servir como capital inicial ou como reforço para ampliar a capacidade de geração de renda.

A expectativa da instituição é que concentre um pico de contratações do Empréstimo FGTS no segundo semestre, impulsionado pelo interesse de trabalhadores que buscam transformar o saldo do fundo em recursos imediatos para projetos e necessidades diversas.

Vale destacar que, assim como qualquer modalidade de crédito, é importante que antes da contratação o trabalhador avalie o impacto da operação sobre o saldo futuro do fundo e verifique se o uso do recurso está alinhado aos seus objetivos financeiros. Apesar das condições competitivas, a antecipação é uma decisão que deve ser tomada com planejamento.