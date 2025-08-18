Com nova experiência, Smiles dobra oferta de hotéis que rendem milhas

Comparar preços, flexibilizar datas e transformar reservas em créditos para a próxima aventura se tornou uma prática comum para mais de 19 milhões de “viajantes ativos”, segundo a Serasa Experian. Atenta a esse comportamento, a Smiles, programa de fidelidade da GOL, reformulou sua experiência de hospedagens. A vertical, lançada há dez anos, mais que dobrou seu portfólio passando de 700 mil para mais de 1,5 milhão de opções no Brasil e no exterior — de redes internacionais de luxo a pousadas econômicas, todas com curadoria de qualidade — e todas elas rendem milhas para viajar mais.

Mais do que ampliar a oferta, a empresa quer reforçar o seu posicionamento como uma plataforma de viagens, oferecendo passagens aéreas, hotéis, aluguel de carros, seguros e passeios em um só ambiente digital. Ao permitir o acúmulo de milhas nos mais diferentes produtos e serviços, a Smiles promove o uso cada vez mais inteligente das milhas em sua plataforma, por meio de uma jornada completa de viagem e com preços competitivos.

Mudanças na navegação

Para ressaltar os diferenciais de integração que transformam cada compra em um passo para a próxima viagem, a nova interface do hub de viagens ganhou filtros inteligentes, visualização por mapa e sistema de favoritos. Segundo Juan Mudeh, diretor comercial de aéreas e universo do viajante da Smiles, a intenção é oferecer uma jornada que elimine a necessidade de comparar em vários sites. “A escolha do hotel é fundamental na experiência do viajante. Por isso, queremos que o cliente possa efetuar suas reservas de uma maneira fluida, prática e vantajosa, com todas as etapas da viagem integradas em um só lugar.”

Nova experiência de hospedagens integra viagem completa e rende mais milhas para o próximo destino. (Smiles/Divulgação)

A reserva via hotéis conta com três formas de pagamento: milhas, dinheiro ou combinação de ambos. Quem usa o cartão de crédito GOL Smiles tem mais vantagens no acúmulo de milhas, e os assinantes do Clube Smiles acumulam até três milhas por real gasto — com multiplicadores ainda maiores em campanhas como a Smiles Week. “O propósito é mostrar que o mesmo hotel, pelo mesmo preço, pode render novas viagens quando a reserva acontece em nosso ecossistema, pois ele ganha milhas”, explica Mudeh.

Mais milhas para viajar mais

A lógica por trás da reformulação é criar um ciclo contínuo: passagens, hospedagens e serviços aumentam o saldo de milhas, que por sua vez promove o acesso a mais operações no ecossistema Smiles e GOL. “Trabalhamos para oferecer uma vasta gama de hospedagens, de diferentes categorias e preços, dando prioridade total à experiência do cliente”. Mudeh ressalta ainda que essa abordagem democratiza o acesso a milhas, permitindo que clientes que paguem em dinheiro possam utilizar milhas acumuladas em outros produtos na plataforma, como cruzeiros, passeios ou aluguel de carros.

Com 40,7% dos brasileiros planejando gastar mais com lazer nos próximos anos, segundo a Serasa Experian, oferecer conveniência, flexibilidade e retorno financeiro é visto como uma estratégia para conquistar um consumidor mais exigente.

Para Mudeh, a estratégia vai além: integrar todas as etapas da viagem aumenta a permanência do cliente e torna a experiência mais fluida. A interface segue padrões globais de turismo digital, com menos etapas, carregamento rápido e recomendações personalizadas. “O objetivo é que o cliente não perca tempo navegando, mas sim planejando como vai aproveitar a viagem”, resume.