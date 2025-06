Renault convoca recall dos modelos Kwid e Duster por falhas no eixo traseiro

A Renault iniciou um chamado preventivo para os proprietários dos modelos Kwid e Duster, visando realizar a verificação e, se necessário, a substituição do suporte do eixo traseiro. A medida visa garantir a segurança dos motoristas e evitar acidentes decorrentes de falhas nos componentes.

Kwid

No caso do Kwid, os veículos envolvidos têm chassi entre J000006 a J986154, fabricados entre 5/5/2021 e 12/5/2023.

A investigação revelou que, sob condições específicas, o suporte do eixo traseiro pode sofrer fissuras, afetando a dirigibilidade.

Em situações extremas, isso pode aumentar o risco de acidentes, causando danos materiais e físicos aos ocupantes do veículo.

A verificação do componente e a troca, se necessária, podem durar de 30 minutos a 8 hora.

Duster

Já no Duster, com chassis entre J060924 a Jl87197, fabricados entre 16/9/2024 e 6/12/2024, a falha ocorre devido a um erro no processo de usinagem das roscas de fixação do rolamento do eixo traseiro.

Isso pode gerar ruídos e, em casos mais graves, levar à perda do controle do veículo, aumentando o risco de acidentes fatais. O reparo também deve durar entre 30 minutos e 1h30.

A Renault orienta os donos dos veículos afetados a comparecerem nas concessionárias da marca para realizar os reparos sem custos.