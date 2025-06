Mega Millions tem prêmio de R$ 1,25 bilhão; brasileiros podem concorrer

O próximo sorteio da Mega Millions, marcado para esta sexta-feira, 6 de junho, traz um prêmio acumulado de impressionantes R$ 1,25 bilhão.

Essa loteria americana é uma das maiores do mundo e permite que brasileiros participem legalmente, por meio de plataformas online que facilitam a compra de bilhetes oficiais, como a TheLotter.

Como jogar na Mega Millions

Para jogar, o apostador deve escolher cinco números entre 1 e 70, além de um número adicional, chamado Mega Ball, entre 1 e 25. O valor do bilhete único é de US$ 2 (cerca de R$ 12), e existem opções de apostas múltiplas ou assinaturas que aumentam as chances de ganhar.

Caso o bilhete seja premiado, o apostador recebe uma cópia digitalizada como comprovante, e não há cobrança de comissão sobre o prêmio.

Histórico de prêmios bilionários da Mega Millions

A Mega Millions é conhecida por seus prêmios bilionários, já tendo registrado jackpots históricos, como o de US$ 1,22 bilhão (aproximadamente R$ 7,5 bilhões) sorteado em dezembro de 2024.

Os prêmios podem ser pagos à vista, em uma quantia menor, ou em parcelas anuais ao longo de 30 anos.

Premiação adicional e recursos extras

Além do valor milionário, a Mega Millions oferece nove faixas de premiação, e o recurso “MegaPlier” pode multiplicar os prêmios secundários em até cinco vezes.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal oficial da Mega Millions no YouTube, permitindo que os apostadores acompanhem os números em tempo real.

Como brasileiros podem participar da Mega Millions

Para brasileiros interessados, a participação é simples e segura, bastando acessar plataformas autorizadas para garantir o bilhete e concorrer a esse prêmio que pode transformar vidas.

Vale lembrar que, em caso de vitória, o resgate do prêmio deve ser feito pessoalmente nos Estados Unidos, dentro do prazo de até 12 meses.