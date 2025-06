Quina: resultado do concurso 6752; prêmio é de R$ 14,8 milhões

A Caixa realizou nesta terça-feira, 10 de junho, o sorteio do concurso 6.752 da Quina, com prêmio de R$ 14.878.146,19.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Quina, concurso 6.752:

50 - 05 - 51 - 37 - 56

Como apostar na quina?

Em cada sorteio, são extraídas cinco dezenas de um conjunto total de 80. O apostador tem a opção de marcar de cinco a sete dezenas no volante, sendo que o valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas (consulte a tabela ao lado). Os sorteios acontecem de segunda a sábado, sempre às 20h.

Qual a lógica do jogo da Quina?

A probabilidade de um apostador acertar a Quina com uma aposta de cinco dezenas é de uma em 24.040.016. Além da Quina (cinco acertos), também ganham prêmios os apostadores que acertarem a quadra (quatro acertos) e o terno (três acertos). A premiação corresponde a 46% do valor arrecadado com as apostas, sendo distribuída conforme a tabela abaixo:

Distribuição de prêmios para concursos regulares:

35% são divididos entre as apostas que acertarem os cinco números (quina).

25% são divididos entre as apostas que acertarem quatro números (quadra).

25% são divididos entre as apostas que acertarem três números (terno).

15% são acumulados para a primeira faixa de premiação da Quina, no concurso especial de 24 de junho de cada ano.

Distribuição de prêmios para o concurso especial Quina de São João (24 de junho):

50% são divididos entre as apostas que acertarem os cinco números (quina).

25% são divididos entre as apostas que acertarem quatro números (quadra).

25% são divididos entre as apostas que acertarem três números (terno).

Composição da primeira faixa de premiação da Quina de São João:

50% do valor destinado aos prêmios é destinado a esta faixa.

O total acumulado para o concurso especial de 24 de junho de cada ano.

O total acumulado do concurso anterior, quando aplicável.

Como funciona a Quina de São João?

Para jogar, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Quem quiser, também pode deixar o sistema escolher os números, na opção Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Cada aposta simples da Quina custa R$ 2,50.

As apostas nas lotéricas podem ser realizadas em volantes específicos da Quina de São João. O apostador também pode jogar pelo app Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

Quais são os dias da Mega-Sena?

A Mega-Sena ocorre em três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados. Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

Onde assistir os sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.