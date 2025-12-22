Quanto vale o prêmio da Mega da Virada 2025?

Redatora
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 14h03.
Última atualização em 22 de dezembro de 2025 às 14h08.
A tão aguardada Mega da Virada pagará em 2025 um prêmio estimado em R$ 850 milhões, valor que pode crescer de acordo com a arrecadação das apostas e chegar a R$ 1 bilhão. O concurso especial ocorre em 31 de dezembro, com sorteio às 22h (horário de Brasília), e não acumula. Isso significa que se não houver vencedor na faixa principal, o prêmio vai para a Quina e, depois, para a Quadra.
Apostadores maiores de 18 anos podem jogar online pelo aplicativo ou site da Loterias Caixa, ou presencialmente em lotéricas. Nas plataformas digitais, o pagamento é feito por Pix ou cartão de crédito, com jogos disponíveis até 20h do dia do sorteio.
Quem acertar os seis números sorteados recebe a maior parte do prêmio. O valor exato por ganhador depende da quantidade de bilhetes premiados na Sena e o total arrecadado com apostas.
Se houver apenas um vencedor na Sena, ele fica com praticamente todo o prêmio estimado de R$ 850 milhões. Se houver mais ganhadores, o valor é dividido igualmente entre eles.
Os valores para as faixas inferiores dependem da ausência de ganhadores na Sena:
Esses valores são menores que a Sena, mas significativos dependendo do número de acertadores nas faixas superiores.
No caso de apostas coletivas, o valor ganho é dividido entre os participantes conforme as cotas adquiridas. Um bolão funciona da seguinte forma:
Em bolões organizados por lotéricas, pode haver taxa de serviço adicional sobre o valor da cota.
O pagamento do valor ganho na Mega da Virada segue normas da Caixa Econômica Federal:
Caso o valor não seja retirado dentro do prazo estipulado, o montante é destinado ao Tesouro Nacional e aplicado no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).