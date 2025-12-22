Quanto vale o prêmio da Mega da Virada 2025?

A tão aguardada Mega da Virada pagará em 2025 um prêmio estimado em R$ 850 milhões, valor que pode crescer de acordo com a arrecadação das apostas e chegar a R$ 1 bilhão. O concurso especial ocorre em 31 de dezembro, com sorteio às 22h (horário de Brasília), e não acumula. Isso significa que se não houver vencedor na faixa principal, o prêmio vai para a Quina e, depois, para a Quadra.

Apostadores maiores de 18 anos podem jogar online pelo aplicativo ou site da Loterias Caixa, ou presencialmente em lotéricas. Nas plataformas digitais, o pagamento é feito por Pix ou cartão de crédito, com jogos disponíveis até 20h do dia do sorteio.

Quanto recebe quem acerta seis números?

Quem acertar os seis números sorteados recebe a maior parte do prêmio. O valor exato por ganhador depende da quantidade de bilhetes premiados na Sena e o total arrecadado com apostas.

Se houver apenas um vencedor na Sena, ele fica com praticamente todo o prêmio estimado de R$ 850 milhões. Se houver mais ganhadores, o valor é dividido igualmente entre eles.

Quanto ganham os acertadores da Quina e da Quadra?

Os valores para as faixas inferiores dependem da ausência de ganhadores na Sena:

Quina (5 acertos): recebe o montante total se não houver ganhadores na Sena.

Quadra (4 acertos): recebe se não houver ganhadores nem na Sena nem na Quina.

Esses valores são menores que a Sena, mas significativos dependendo do número de acertadores nas faixas superiores.

Como o prêmio é dividido em bolões?

No caso de apostas coletivas, o valor ganho é dividido entre os participantes conforme as cotas adquiridas. Um bolão funciona da seguinte forma:

Cada participante compra uma ou mais cotas.

O prêmio final do bolão é dividido proporcionalmente ao número de cotas de cada apostador.

Os comprovantes eletrônicos ou físicos servem para resgate da parte individual.

Em bolões organizados por lotéricas, pode haver taxa de serviço adicional sobre o valor da cota.

Quando e como resgatar o prêmio?

O pagamento do valor ganho na Mega da Virada segue normas da Caixa Econômica Federal:

Para prêmios até R$ 1.903,98, o saque pode ser feito em lotéricas credenciadas.

Valores maiores precisam ser retirados em uma agência da Caixa.

O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias após o sorteio.

Caso o valor não seja retirado dentro do prazo estipulado, o montante é destinado ao Tesouro Nacional e aplicado no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).