Quanto custa acompanhar a Copa do Mundo 2026 em Miami?

Mais de 70 mil brasileiros devem viajar aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026, e uma parcela relevante deles deve escolher Miami como base. A constatação é de um levantamento inédito da Nomad, obtido com exclusividade pela EXAME, que detalha o quanto custará a viagem para o torneio.

A menos de dois meses do início da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho e, pela primeira vez, sediada por três países — Estados Unidos, México e Canadá —, Miami desponta como um dos principais destinos para torcedores brasileiros que planejam acompanhar o torneio de perto.

A cidade da Flórida será palco da disputa pelo terceiro lugar, no Hard Rock Stadium, no dia 18 de julho, dentro de uma edição que também marca a ampliação do número de seleções, de 32 para 48, e um total de 104 partidas distribuídas em 16 cidades.

Quanto custa acompanhar a Copa em Miami?

Segundo a Nomad, usar a cidade como base permite ao torcedor otimizar a viagem. A partir de Miami, é possível fazer deslocamentos curtos, no estilo "bate e volta", para destinos como Fort Lauderdale, Palm Beach, Hollywood (da Flórida, não a de Los Angeles) e até uma road trip pela Overseas Highway até Key West, sem a necessidade de trocar de hospedagem ao longo dos dias de viagem.

O estudo, baseado no comportamento de consumo de 3,8 milhões de clientes da fintech, mostra que o custo da experiência varia de forma significativa conforme o perfil do viajante.

Em um roteiro econômico, com hospedagem em regiões como o entorno do aeroporto ou Downtown, uso de transporte gratuito como o Metromover e alimentação em opções mais acessíveis, o gasto médio para sete dias fica em torno de R$ 8.680 por pessoa.

Já um roteiro de padrão intermediário, com mais conforto, inclui estadia em bairros como Brickell ou South Beach, aluguel de carro e refeições em restaurantes tradicionais, elevando o custo médio para cerca de R$ 14.800.

No segmento de luxo, com hospedagem em hotéis cinco estrelas e acesso a serviços exclusivos, o investimento ultrapassa R$ 30.400 por pessoa ao longo de uma semana.

A escolha do bairro é um dos principais determinantes desse custo, e também da experiência. South Beach concentra a atmosfera mais turística, com praia e vida noturna, enquanto Brickell e Downtown oferecem uma dinâmica mais urbana e sofisticada.

Para quem busca economizar, regiões como Doral e o entorno do aeroporto reúnem redes hoteleiras com preços mais competitivos.

Além dos jogos, Miami amplia as possibilidades de lazer durante o torneio. O levantamento destaca atrações como os murais de Wynwood Walls, o Vizcaya Museum and Gardens e a Ocean Drive, reforçando o apelo da cidade como destino completo.

Hotéis dos EUA registram demanda abaixo do esperado

Apesar da expectativa inicial de forte demanda, o mercado imobiliário e hoteleiro nas cidades-sede dos Estados Unidos ainda não registrou a pressão esperada.

Reportagem da EXAME mostra que hotéis em destinos como Miami reduziram tarifas em cerca de um terço em relação ao pico do início do ano, diante de uma procura abaixo do projetado até agora.

Na prática, isso pode favorecer quem ainda planeja a viagem. Os dados da Nomad indicam que, mais do que o destino em si, o custo de acompanhar a Copa a partir de Miami dependerá sobretudo do planejamento e das escolhas feitas em hospedagem, transporte e alimentação.