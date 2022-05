Carros ficaram mais caros em abril. Veja a variação de preço por modelos

Os preços dos veículos subiram em abril, segundo levantamento do Monitor de Variação de Preços da KBB Brasil.

Os responsáveis pela maior valorização nos preços foram os carros usados (de 4 a 10 anos), grupo no qual os preços subiram 1,72%, em média. Eles foram seguidos pelos carros seminovos com até 4 anos de uso, que registraram variação de 0,91% no preço.



Já os preços dos veículos de modelos 0km, que tiveram uma queda de 0,55% em março, subiram 0,54% em abril. Os modelos 2023 tiveram alta de 1,59%, enquanto os modelos 2022 subiram 0,62%.

Veja abaixo a variação comparativa de carros 0km, segundo dados do levantamento:

Variação de preço de carros 0km em abril de 2022 Ano modelo Março (2022) Abril (2022) Média mensal (2021) Média -0.55% 0.54% 1,33% 2023 -1.78% 1.59% 0.00% 2022 -0.69% 0.62% 1.09%

Ainda segundo a pesquisa, houve uma queda na inflação dos preços da categoria de carros seminovos e usados em relação a março.

Para os seminovos, com até 3 anos de uso, os modelos 2020 apresentaram maior variação em março, com uma média de 1,48% ao mês. A variação em 2021 estava na casa dos 1,06% ao mês.

Veja abaixo a variação de preços dos carros seminovos:

Variação de preço de carros seminovos (até 3 anos de uso) em abril de 2022 Ano modelo Março (2022) Abril (2022) Média mensal (2021) Média 1.11% 0.91% 1.42% 2022 1.32% 0.66% 1.68% 2021 1.14% 0.63% 1.09% 2020 1.02% 1.48% 1.06% 2019 1.03% 0.82% 1.54%

Os carros usados, por sua vez, que correspondem aos veículos entre 4 a 10 anos de uso, apresentaram uma variação de 1,72% em março. Os modelos de 2014 foram os que mais valorizaram com 2,65%.

Veja abaixo a variação de preços para cada modelo de carros usados:

Variação de preço dos carros usados (entre 4 e 10 anos de uso) em abril de 2022 Ano modelo Março (2022) Abril (2022) Média mensal (2021) Média 1.93% 1.72% 2.04% 2018 1.33% 1.29% 0.00% 2017 0.80% 1.85% 2.02% 2016 1.64% 0.79% 1.99% 2015 2.47% 2.03% 2.04% 2014 2.60% 2.65% 2.09% 2013 2.85% 1.82% 2.10% 2012 2.87% 1.35% 2.01%

