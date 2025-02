Pix fora do ar: usuários relatam instabilidades nesta quinta-feira, 13

Clientes de diversas instituições financeiras relataram nas redes sociais problemas em realizar transações via Pix na manhã desta quinta-feira, 13.

No site Downdetector, que monitora instabilidade em aplicativos, houve um pico de reclamações sobre o sistema de pagamentos às 9h, com cerca de 4.200 relatos do serviço fora do ar no período.

Até o momento, o problema é relatado poe usuários dos aplicativos do Itaú, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil, Nubank, Inter, C6 Bank e PagSeguro.

Veja relatos

O pix está fora do ar e é geral. Bom dia @BancoCentralBR !! pic.twitter.com/OBREpftpbo — Levi 💻 (@llevi_souza) February 13, 2025

Gente, o pix está fora do ar? Alguém tem info?@BancodoBrasil pic.twitter.com/NzhVmfK8Om — Adriana (@driwaldorf) February 13, 2025

Pix fora do ar. É ruim depender dos outros, né? pic.twitter.com/MjInphHZ4K — Jeiel Lima Miranda (@jeiel_0rbit) February 13, 2025

