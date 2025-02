Bancos esperam deterioração da oferta de crédito em 2025, especialmente para a casa própria

As instituições financeiras estão mais pessimistas com as condições de oferta de crédito este ano, sobretudo para o financiamento da casa própria, mostra a Pesquisa Trimestral de Condições de Crédito, divulgada nesta quinta-feira, 13, pelo Banco Central.

Os bancos consultados destacaram que as condições de oferta de crédito se deterioraram de forma generalizada no quarto trimestre de 2024. Para o primeiro trimestre deste ano, espera-se um agravamento dessa situação no crédito para famílias e empresas. As instituições financeiras destacaram que esse cenário mais negativo deve ser mais forte no financiamento habitacional.

A pesquisa mostra que houve piora no custo e na disponibilidade das fontes de recursos para o crédito imobiliário e na inadimplência do mercado no fim do ano passado. Esse segmento vem passando por uma crise devido à redução do saldo da caderneta de poupança, que tradicionalmente foi usado como fonte de recursos para os empréstimos habitacionais.

Regras mais rígidas e aumento da inadimplência

A Caixa, líder em crédito imobiliário, teve de endurecer as regras de acesso aos financiamentos no quarto trimestre de 2024 diante do orçamento apertado. Houve aumento da parcela de entrada exigida e limitou o custo do imóvel a R$ 1,5 milhão nos financiamentos pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

"As expectativas para o primeiro trimestre de 2025 são de um aprofundamento da deterioração dos fatores, especialmente no custo/disponibilidade de funding e na inadimplência, o que deve levar a um menor nível de tolerância ao risco", diz o Banco Central, sobre os resultados da pesquisa.

Perspectivas de demanda e inadimplência

Em relação à demanda, o levantamento aponta que deve continuar positiva para linhas relacionadas ao consumo das famílias, neutra para empresas e mais fraca para o crédito habitacional. Em relação à inadimplência, a perspectiva é de aumento no começo de 2025, especialmente nos segmentos de médias, pequenas e microempresas e de consumo para famílias.