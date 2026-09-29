Lifetime lança franquia de planejamento financeiro com ex-presidente da Jequiti

A Lifetime, assessoria de investimentos que construiu seu nome atendendo clientes de alta renda, decidiu disputar um público mais amplo. Em sociedade com Lásaro do Carmo Jr., ex-presidente da Jequiti, a casa fundou a Mappi, empresa de planejamento financeiro atua por meio de franquias e mira famílias com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 20 mil.

Ainda que recém-lançada, a Mappi diz que vai encerrar 2026 com cerca de 100 franqueados em operação, alcançar mais de 50 mil famílias e faturar R$ 3 milhões.

O lançamento acontece com o endividamento das famílias em nível recorde. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da CNC, 82% das famílias brasileiras tinham algum tipo de dívida em agosto, o sétimo mês seguido no maior patamar da série histórica. A inadimplência chegou a 29,9%.

"O crédito muitas vezes aparece como solução para uma dificuldade que começou antes, na ausência de planejamento", afirma Eduardo Fedato, CEO da Mappi, em comunicado.

Como funciona o modelo

O cliente paga R$ 240 por ano, ou 12 parcelas de R$ 19,90, para ter acesso ao "Mapa da Vida", metodologia própria que organiza renda, despesas, patrimônio, proteção, aposentadoria e objetivos como compra de imóvel ou carro, educação dos filhos e abertura de um negócio.

O acompanhamento é feito por um planejador, com apoio de uma plataforma digital para monitorar as metas.

Segundo a empresa, a metodologia parte da experiência de 15 anos da Lifetime no planejamento patrimonial de alta renda, adaptada para um público mais amplo e combinada com tecnologia e inteligência artificial.

Para o franqueado, o investimento inicial é de R$ 30 mil.

A Mappi estima faturamento médio mensal de R$ 15 mil por unidade e calcula que cada planejador pode atender entre 300 e 500 pessoas, a depender do perfil e da região. A rede foi pensada para profissionais com perfil comercial, incluindo pessoas em transição de carreira e quem já tem carteira de clientes, como contadores, advogados e consultores. A formação fica a cargo da Mappi Academy, sediada na Lifetime, em São Paulo.

"O planejamento financeiro ainda é visto por muita gente como algo restrito a quem já tem patrimônio. Queremos inverter essa lógica", diz Fedato.