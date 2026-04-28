Como usar o celular para acompanhar o imposto de renda 2026: apps, consultas e declaração

Declarar o imposto de renda de 2026 pelo celular deixou de ser um plano B para quem não tem computador à mão. O aplicativo da Receita Federal, disponível para Android e iPhone (iOS), concentra todo o processo — do preenchimento ao envio — e ainda permite acompanhar a restituição e corrigir pendências sem sair do smartphone.

O prazo de entrega do IRPF 2026 (ano-calendário 2025) vai de 23 de março a 29 de maio de 2026. Veja tudo o que dá para fazer relacionado ao imposto de renda pelo celular.

Como baixar o app do imposto de renda no celular

O aplicativo oficial se chama Receita Federal e é publicado pelo Governo do Brasil nas lojas de aplicativos. No Android, basta abrir a Google Play Store e buscar pelo nome. No iPhone, o download é feito na App Store.

Após a instalação, o acesso exige login com a conta Gov.br — e aqui está o ponto que trava muita gente: para usar a declaração pré-preenchida e enviar o IRPF, a conta precisa ser de nível Prata ou Ouro.

Quem ainda tem o nível Bronze pode subir de categoria pelo próprio app Gov.br, validando dados biométricos ou bancários. Sem esse ajuste, o app da Receita Federal limita as funções disponíveis.

Como fazer o imposto de renda pelo celular? Veja o passo a passo

Dentro do app, o caminho até a declaração segue uma sequência fixa:

Abra o app Receita Federal e faça login com a conta Gov.br (Prata ou Ouro); Toque em Meu Imposto de Renda no menu principal; Selecione o exercício 2026 (ano-calendário 2025); Escolha entre iniciar uma declaração em branco ou usar a declaração pré-preenchida, que importa dados de rendimentos, despesas médicas e informações bancárias direto das bases da Receita; Preencha ou revise as fichas de rendimentos, pagamentos efetuados (deduções) e bens e direitos; Confira o resumo — o app mostra se há imposto a pagar ou valor a restituir; Toque em Entregar Declaração para concluir o envio.

O app salva o progresso de forma automática. Se precisar continuar em outro dispositivo (computador ou outro celular), basta gerar uma palavra-chave de acesso no próprio aplicativo.

A declaração pré-preenchida funciona no celular?

Sim, e pode fazer diferença no bolso. A pré-preenchida puxa dados que a Receita Federal já recebeu de empresas, bancos, planos de saúde e outras fontes pagadoras. Em 2026, a Receita passou a cruzar 100% das despesas médicas declaradas com os dados compartilhados pelo sistema Receita Saúde, o que reduz o risco de inconsistências.

Quem usa a pré-preenchida e indica a chave Pix vinculada ao CPF para receber a restituição ganha prioridade na fila de pagamento — atrás apenas de idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência e contribuintes com moléstia grave.

Mesmo com os campos preenchidos, a responsabilidade pela exatidão dos dados é do contribuinte. Conferir cada ficha antes do envio evita a malha fina.

Como consultar a restituição do imposto de renda pelo celular

Depois do envio, o app da Receita Federal serve como painel de acompanhamento. No menu Meu Imposto de Renda, o contribuinte encontra o status da declaração — que pode aparecer como "Em Processamento", "Processada" ou com pendências de malha fina.

Para consultar a restituição, o caminho mais direto é acessar a opção Consulta Restituição dentro do app. O sistema pede CPF, data de nascimento e o exercício da declaração. A Receita libera a consulta de cada lote cerca de uma semana antes da data de pagamento.

Calendário de restituição do IRPF 2026

O IRPF 2026 concentra os pagamentos em quatro lotes. As datas confirmadas pela Receita Federal são:

1º lote — 29 de maio de 2026;

2º lote — 30 de junho de 2026;

3º lote — 31 de julho de 2026;

4º lote — 28 de agosto de 2026.

A Receita estima que 23 milhões de contribuintes recebam valores de volta, com 80% dos pagamentos concentrados nos dois primeiros lotes.

O celular tem limitações para declarar o IRPF?

Algumas situações mais complexas podem exigir o programa de computador. Declarações que envolvem ganho de capital na venda de bens, rendimentos recebidos do exterior ou operações em bolsa de valores com apuração mensal podem ter restrições no app para celular. Para a maioria dos contribuintes — assalariados, aposentados, profissionais liberais com uma fonte de renda —, o app cobre todas as etapas.

O que fazer se a declaração cair na malha fina?

O app da Receita Federal exibe alertas de pendências na seção Meu Imposto de Renda. Se a declaração apresentar inconsistências, o contribuinte pode enviar uma declaração retificadora pelo próprio celular, quantas vezes forem necessárias, até corrigir os dados. O sistema emite alertas para erros comuns durante o preenchimento, como pagamentos para dependentes sem a declaração de rendimentos e despesas médicas elevadas.

A retificação pelo celular segue o mesmo passo a passo da declaração original: acessar o app, selecionar a declaração enviada e corrigir os campos com erro antes de reenviar.