O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem tecnicamente empatados na simulação de um eventual segundo turno, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 29.

Flávio marca 47,7% das intenções de voto, contra 47,6% do atual presidente. Votos brancos, nulos e indecisos somam 4,8%.

Na comparação com a rodada anterior, divulgada no dia 22 de setembro, o embate permaneceu estável. Flávio Bolsonaro variou de 47,4% para 47,7%, enquanto Lula oscilou negativamente de 47,7% para 47,6%.

Como a margem de erro é de um ponto percentual, os dois candidatos mantêm o empate técnico na evolução temporal. A parcela de eleitores que declaram voto em branco, nulo ou não sabem recuou de 4,9% para 4,8%.

Lula lidera contra Caiado, Zema, Cury e Renan

O instituto também testou o atual presidente contra outros adversários de oposição. No duelo contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), Lula lidera fora da margem de erro, com 45,9% contra 43,4%.

Já contra o ex-governador Romeu Zema (Novo), a vantagem petista é mais ampla, registrando 47,4% contra 41,2%. Nesses cenários menos polarizados, a taxa de votos brancos e nulos sobe para a casa dos 10% a 11%.

Entre os demais nomes avaliados no levantamento, Lula vence o escritor Augusto Cury (Avante) por 46,2% a 36,1% e supera Renan Santos (Missão), com placar de 46,4% contra 28,9%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.005 eleitores entre 23 e 28 de setembro, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04391/2026.