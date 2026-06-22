Ozivy: quanto custa perder peso com o 'Ozempic brasileiro'

O Ozivy chegou às farmácias na semana passada. A caneta de semaglutida da EMS custa menos da metade do Ozempic e mexeu com o mercado de canetas emagrecedoras. Mas há um detalhe importante que tem passado despercebido pelo entusiasmo com a novidade. O Ozivy não é um remédio para obesidade.

A Anvisa aprovou o medicamento para o tratamento de diabetes tipo 2. Usar a caneta para emagrecer sem essa indicação é uso off label. É permitido, mas a dose máxima aprovada, de 1 mg semanal, é menor que nos medicamentos indicados especificamente para perda de peso, como é o caso do Wegovy, da Novo Nordisk. A EXAME comparou os estudos clínicos mais recentes aos preços do medicamento no mercado para calcular quanto custa, de fato, emagrecer com o Ozivy.

O que os estudos dizem sobre 1 mg

A dose máxima do Ozivy é de 1 mg semanal, a mesma do Ozempic original, que também é indicado para diabetes. Estudos com doses maiores, de 2,4 mg, foram conduzidos com o Wegovy, aprovado para obesidade, e mostram resultados diferentes. Para 1 mg, a referência mais próxima do perfil do Ozivy vem do STEP 2, estudo de larga escala publicado no The Lancet.

O ensaio foi desenhado para avaliar semaglutida 2,4 mg em adultos com diabetes tipo 2 e sobrepeso, mas também testou a dose de 1 mg como braço secundário, com 1.210 participantes acompanhados por 68 semanas. É o único estudo disponível que testou essa dose por esse período no perfil mais próximo do usuário do Ozivy. No braço de 1 mg, a perda média de peso foi de 7% do peso corporal em 17 meses de tratamento contínuo, com dieta e exercício incluídos.

Esse também será o período da nossa simulação.

Como funciona a caneta

Cada caneta do Ozivy tem 3 mL de solução a 1,34 mg/mL, o que equivale a 4 mg de semaglutida por unidade. Na dose de manutenção de 1 mg semanal, uma caneta cobre exatamente um mês de tratamento.

O protocolo começa devagar: 0,25 mg nas primeiras quatro semanas, depois 0,5 mg, e só então 1 mg. Esse escalonamento é feito para reduzir efeitos colaterais gastrointestinais. Como o consumo nas fases iniciais é menor, uma única caneta cobre os dois primeiros meses de tratamento

A EMS vende o medicamento de duas formas.

No programa Vida + Leve, o paciente compra um pacote fechado de duas canetas — suficiente para cobrir os três primeiros meses de titulação — por R$ 863,23 (média de R$ 287 por mês). A partir do quarto mês, o preço vira o de prateleira: R$ 498 por caneta.

Fora do programa, a caneta custa R$ 452 nas fases iniciais e R$ 498 na dose de manutenção.

A simulação: 17 meses de tratamento

Com Programa Vida + Leve

Mês Dose Consumo Custo mensal Acumulado 1 0,25 mg 1 mg Pacote

R$ 863,23 — 2 0,5 mg 2 mg — 3 1 mg 4 mg R$ 863,23 4 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 1.361,23 5 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 1.859,23 6 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 2.357,23 7 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 2.855,23 8 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 3.353,23 9 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 3.851,23 10 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 4.349,23 11 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 4.847,23 12 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 5.345,23 13 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 5.843,23 14 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 6.341,23 15 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 6.839,23 16 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 7.337,23 17 1 mg 4 mg R$ 498,00 R$ 7.835,23

Sem Programa (preço de prateleira)

Mês Dose Consumo Canetas Custo mensal Acumulado 1 0,25 mg 1 mg 1 × R$ 452 R$ 452,00 R$ 452,00 2 0,5 mg 2 mg — (sobra da caneta 1) R$ 0 R$ 452,00 3 1 mg 4 mg 1 × R$ 452 R$ 452,00 R$ 904,00 4 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 1.402,00 5 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 1.900,00 6 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 2.398,00 7 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 2.896,00 8 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 3.394,00 9 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 3.892,00 10 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 4.390,00 11 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 4.888,00 12 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 5.386,00 13 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 5.884,00 14 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 6.382,00 15 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 6.880,00 16 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 7.378,00 17 1 mg 4 mg 1 × R$ 498 R$ 498,00 R$ 7.876,00

Resumo comparativo (17 meses)

Cenário Total medicamento Diferença Com Vida + Leve R$ 7.835,23 — Sem programa R$ 7.876,00 + R$ 40,77

A diferença entre os dois cenários é de apenas R$ 40,77 em 17 meses. Apesar da diferença pequena no período da simulação, o programa facilita o pagamento no início do tratamento.

A esses valores, é importante ressaltar, somam-se as consultas médicas. O Ozivy é vendido sob prescrição com retenção de receita.

Se 1 mg não for suficiente

Parte dos médicos vai prescrever doses acima de 1 mg — como já faziam com o Ozempic, de forma off label. Nesse caso, o Wegovy entra na equação. É o único medicamento aprovado no Brasil para obesidade à base de semaglutida, com doses de até 2,4 mg semanais.

O custo é outro patamar. Pela tabela da CMED, as canetas de Wegovy acima de 1 mg chegam a R$ 2.696 por mês dependendo do estado. Com o programa NovoDia, da Novo Nordisk, o menor preço disponível para a dose de 2,4 mg é de R$ 1.749, mais de três vezes o valor do Ozivy na manutenção.

A EMS estima que metade do mercado de GLP-1 no Brasil ainda é informal, com produtos trazidos do exterior ou manipulados fora da regulação. A chegada de uma semaglutida nacional mais barata deve pressionar esse mercado. A primeira leva do Ozivy é de 500 mil canetas, com capacidade para 40 milhões por ano. A EMS já prevê mais de R$ 500 milhões em faturamento só no primeiro ano.