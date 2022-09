Nubank adere ao Open Finance

O Nubank (NUBR33) anunciou nesta terça-feira, 6 de setembro, que aderiu ao Open Finance, sistema do Banco Central que permite compartilhar os dados financeiros dos clientes de uma instituição para outra de forma voluntária e consentida.

O recurso está em fase de testes a partir desta semana e será liberado de forma gradual. Em breve estará disponível para todos os 62,3 milhões de clientes. Com o Open Finance, clientes de um banco (ou de uma fintech, corretora, companhias de câmbio, fundos de previdência etc) podem usar seu histórico financeiro e levar para onde quiserem. Com isso, não é mais necessário iniciar o relacionamento com uma nova instituição financeira do zero.

Pelo Open Finance, o cliente decide por quanto tempo as informações disponíveis poderão ser compartilhadas com outras instituições financeiras. Isso será possível por meio de uma tecnologia chamada API. De forma simplificada, é uma malha tecnológica que permite que diferentes plataformas possam se comunicar entre si.

Em material divulgado, o Nubank afirmou que compartilhamento de dados bancários e não bancários do Open Finance seguirá todas as diretrizes previstas pela LGPD e contará com a fiscalização e a regulamentação previstas pelo Banco Central, em que apenas instituições devidamente autorizadas podem aderir.

“Com o Open Finance, vamos conhecer ainda mais nossos clientes, o comportamento financeiro deles, necessidades de limite de crédito, gastos, produtos e serviços que utilizam, o que vai nos permitir melhorar cada vez mais nosso portfólio para eles, que são o centro de tudo que fazemos aqui no Nu”, diz Cristina Junqueira, cofundadora e CEO do Nubank no Brasil.