Mega da Virada: o que fazer se ganhar (e se não ganhar)

No dia 31 de dezembro de 2022 a partir das 20 horas será anunciado o ganhador (ou ganhadores) da Mega-Sena da Virada. O felizardo receberá cerca de R$ 500 milhões, o maior prêmio da história das loterias.

Os apostadores esperam ganhar essa quantia para resolver, de uma vez por todas, a vida financeira. O valor é tão grande que poderá garantir uma vida boa por gerações, mas só se o ganhador tiver educação financeira.

Para ter ideia, ao aplicar o valor na aplicação mais conservadora de renda fixa, o Tesouro Selic, a rentabilidade do prêmio chegará a R$ 4,2 milhões no primeiro mês. Ou seja, só com o rendimento dá para gastar R$ 140 mil reais por dia.

Por isso, o consultor financeiro Reinaldo Domingos recomenda que o valor seja investido. "Existem vários casos de pessoas que perderam milhões porque distribuíram o dinheiro, gastando descontroladamente". Ele ressalta que, ao investir o dinheiro, é possível ajudar muito mais pessoas por muito mais tempo.

E onde aplicar o valor? O mais importante é diversificar e buscar auxílio de especialistas de confiança. "É importante tomar cuidado com palpites de amigos que queiram 'tirar uma casquinha' da bolada'".

E se não ganhar?

Poucas pessoas receberão o prêmio especial de Ano Novo. Para as que não ganharem, a recomendação é não desanimar e buscar outros caminhos para ganhar mais dinheiro.

É importante ter, além de sonhos materiais, o objetivo de conquistar a independência financeira, diz Domingos. "Divido os sonhos em: curto [até um ano], médio [de um a dez anos] e longo prazo [mais de dez anos]. Se tornar sustentável financeiramente deve ser um objetivo de longo prazo. Mas, para atingi-lo, todos devem começar agora".

Para isso, ao receber o salário, o trabalhador deve separar uma parte do valor para este sonho. Dessa forma, é possível evitar cair nas tentações de consumo e a desculpa de que não sobra dinheiro para poupar.

Também é fundamental saber os valores de cada sonho, de forma a planejar quanto deverá guardar mensalmente para cada um. O tipo de aplicação que deverá se feito para a realização dos sonhos dependerá do tempo no qual pretende realizá-los.

"Não há problema em apostar, mas isso deve ser feito com consciência e sem apostar o futuro nisso. Se quiser realmente ter chances de ter segurança financeira, o caminho é definir sonhos e buscar educação", conclui Domingos.

Cautela na hora de apostar

Fazer "uma fezinha" destinando pequenos valores para a finalidade, encarando como uma brincadeira, é razoável e divertido.

O que não é recomendado é se viciar em apostas. Isso, ao invés de ajudar, atrapalha — e muito — as finanças pessoais, alerta o especialista. "Já conheci pessoas que apostam muito mais do que R$ 1 mil em apenas um dia. Depois, se não ganhar, fica difícil pagar essa conta".

O grande erro neste caso, segundo Domingos, é achar que a única forma de conquistar a independência financeira é por meio da sorte. "Chegar a uma fase da vida em que não precisa mais trabalhar por necessidade, mas apenas por prazer, é um mérito de quem busca se educar e se planeja para alcançar esse objetivo".

Em uma aposta da Mega-Sena, a chance de acertar todos os seis números é de uma em 50 milhões, segundo os dados oficiais da Caixa. "Já apostar na educação financeira é algo sustentável que depende de cada um".

