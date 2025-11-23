Invest

Mega-sena volta a acumular e pode pagar R$ 18 milhões na próxima terça

Veja os números do sorteio realizado neste sábado, que não teve acertadores de seis dezenas

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 23 de novembro de 2025 às 10h34.

Nenhum apostador venceu o concurso nº 2.942 da Mega-Sena deste sábado (22). Segundo estimativa da Caixa, o concurso da próxima terça-feira (25) deverá pagar R$ 18 milhões.

Foram sorteados os números 12, 30, 40, 46, 54, 60.

Vinte e seis apostas acertaram a quina e vão receber prêmio de R$ 80,2 mil.

A quadra saiu para 2.092 apostadores, que receberão prêmio de R$ 1.643,73.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto (probabilidade estatística) é de uma em mais de 50 milhões.

Habitualmente, os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, mas a Caixa também promove as “Mega-Semanas”, quando realiza três concursos - às terças, quintas e sábados.

No último concurso da Mega-Sena, a Caixa arrecadou mais de R$ 52,3 milhões. O site do banco mostra como o valor arrecadado com as apostas é repassado ao governo federal para financiamento de despesas como a seguridade social (17,32%) e o Fundo Nacional de Segurança Pública (9,26%), entre outras. O total dos prêmios corresponde a 43,35% do valor arrecadado.

Com Agência Brasil.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaLoteriasCaixa

