Governo Lula inicia programa Gás do Povo nesta segunda-feira

O Governo Federal começa nesta segunda-feira, 24, a operação do programa "Gás do Povo", com o propósito de garantir a recarga gratuita do botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade.

A fase inicial contempla cerca de 1 milhão de famílias e marca a transição do modelo anterior, baseado em repasse financeiro, para um sistema de distribuição direta via revendas credenciadas. A meta do programa é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026.

Nesta primeira etapa, o programa será implementado nas capitais: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Teresina (PI), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e São Paulo (SP). O novo modelo permite maior controle, segurança e eficácia na entrega do benefício.

“O Gás do Povo combate a pobreza energética, garante alívio real no orçamento das famílias e protege a saúde de quem ainda recorre à lenha ou a materiais inflamáveis para cozinhar. Estamos garantindo segurança alimentar e qualidade de vida para milhões de brasileiros e brasileiras. A grande marca desse governo do presidente Lula é cuidar das pessoas, e o Gás do Povo é a maior iniciativa de acesso ao cozimento limpo do mundo, concretizando esse objetivo”, declarou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Como o programa "Gás do Povo" vai funcionar?

O benefício será operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, responsável por cadastrar revendedoras, distribuir vales-recarga e validar os acessos dos usuários. A retirada da recarga gratuita será feita diretamente nas revendas credenciadas, mediante apresentação do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado por celular.

Os beneficiários devem estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Famílias que já recebem o Bolsa Família terão prioridade.

Na última terça-feira, 18, os ministérios de Minas e Energia (MME) e da Fazenda publicaram a Portaria Interministerial MME/MF nº 3, que atualiza os preços de referência do gás liquefeito de petróleo (GLP) com base na nova estrutura do programa. A medida viabiliza o início da operação nas dez capitais e define parâmetros técnicos para execução das fases seguintes.

O "Gás do Povo" busca reduzir fraudes e ampliar a rastreabilidade do recurso, assegurando o uso direto na recarga do botijão de 13 kg, destinado ao preparo de alimentos. Segundo o governo, a iniciativa será uma das principais políticas públicas contra a fome, a pobreza energética e o uso de combustíveis impróprios em domicílios de baixa renda.