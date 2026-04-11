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Mega-Sena: veja o resultado do concurso 2.995; prêmio é de R$ 39,2 milhões

Sorteio de valor milionário neste sábado foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 11 de abril de 2026 às 21h11.

Última atualização em 11 de abril de 2026 às 21h13.

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado, 11, o sorteio das seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena.

O evento ocorreu no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

O anúncio dos números foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal da Caixa no YouTube. O prêmio é de R$ 39,2 milhões.

Veja os números sorteados

08 - 49 - 58 - 29 - 50 - 42

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

  • quitar dívidas;
  • investir no futuro;
  • realizar uma viagem;
  • ajudar familiares e amigos;
  • direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixaLoterias

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