Concurso 2.995: prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados neste sábado são: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58

54 apostas acertaram 5 números e vão levar cada uma R$ 42.308,07. 2.889 apostas tiveram 4 acertos e cada uma vai receber R$ 1.303,52.

Como apostar na mega

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

quitar dívidas;

investir no futuro;

realizar uma viagem;

ajudar familiares e amigos;

direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.