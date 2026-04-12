Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Concurso 2.995: prêmio da mega-sena acumula e vai a R$ 45 milhões

54 apostas acertaram 5 números e vão levar cada uma R$ 42.308,07

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de abril de 2026 às 09h42.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.995 da Mega-Sena, realizado neste sábado (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados neste sábado são: 08 - 29 - 42 - 49 - 50 - 58

54 apostas acertaram 5 números e vão levar cada uma R$ 42.308,07. 2.889 apostas tiveram 4 acertos e cada uma vai receber R$ 1.303,52.

Como apostar na mega

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão

  • quitar dívidas;
  • investir no futuro;
  • realizar uma viagem;
  • ajudar familiares e amigos;
  • direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Acompanhe tudo sobre:CaixaMega-Sena

Mais de Invest

Mega-Sena: veja o resultado do concurso 2.995; prêmio é de R$ 39,2 milhões

Homens gastam mais que as mulheres no supermercado, aponta estudo

A fabricante do Mounjaro agora tem um comprimido para engordar seus resultados

Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 40 milhões neste sábado

Mais na Exame

Mundo

Armas nucleares e 'demandas excessivas': o que travou acordo entre EUA e Irã

Inteligência Artificial

⁠A estratégia que big techs usam para impedir que suas IAs saiam do controle

Negócios

Cica: o que aconteceu com a marca de extrato de tomate que dominou o Brasil nos anos 80

Casual

Café na taça: 5 opções de drinques para provar