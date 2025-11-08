Invest

Mega-Sena: resultado do concurso 2.938; prêmio é de R$ 55 milhões

Sorteio deste sábado, 8 de novembro, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 21h02.

A Caixa realizou neste sábado, 8, o sorteio do concurso 2.938 da Mega-Sena, com prêmio de mais de R$55 milhões.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.938:

35 - 10 - 15 - 14 - 56 - 44

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

