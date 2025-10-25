Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: resultado do concurso 2.932; prêmio é de R$ 96 milhões

Sorteio deste sábado, 25, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

Mega-Sena: prêmio é de R$ 96 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Mega-Sena: prêmio é de R$ 96 milhões (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 20h12.

A Caixa realizou neste sábado, 25, o sorteio do concurso 2.932 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 96.166.949,14.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.932:

4 - 13 - 25 - 36 - 40 - 53

yt thumbnail

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Acompanhe tudo sobre:LoteriasCaixaMega-Sena

Mais de Invest

Petrobras (PETR4) tem alta de 17% na produção de petróleo no 3º tri

Taco Bell aposta em cafés e bebidas especiais para atrair consumidores da Geração Z

Efeito Mercado Livre: Casas Bahia acumula alta de 22% na semana

Tesla pode desaparecer em 10 anos: 'perda de valor será colossal', diz ex-CEO da Stellantis

Mais na Exame

Mundo

Trump anuncia aumento de 10% nas tarifas sobre o Canadá

Brasil

Presidente da Caixa deve defender bet do banco em reunião com Lula

Tecnologia

Confundador da Wikipédia critica “viés” do site e inspira Musk a criar concorrente

Marketing

Collab de Valda com Stranger Things mira faturar R$ 20 milhões