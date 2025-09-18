Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena: resultado do concurso 2.916; prêmio é de R$ 32 milhões

Sorteio desta quinta-feira, 18 de setembro, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 20h14.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

A Caixa realizou nesta quinta-feira, 18 de setembro, o sorteio do concurso 2.916 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 32.159.296,11.

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.916:

16 - 11 - 45 - 05 - 27 - 40

yt thumbnail

Como investir o prêmio da Mega-Sena?

Investir os R$ 54 milhões em diversas opções de renda fixa pode gerar rendimentos mensais expressivos. Veja os exemplos:

Poupança

Com a Selic atual de 14,75% ao ano, a poupança oferece um rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Em um mês, um prêmio de R$ 10 milhões renderia cerca de R$ 50.000, o que totalizaria aproximadamente R$ 617.000 após um ano. A poupança é vantajosa pela alta liquidez e isenção de Imposto de Renda, mas possui uma rentabilidade menor em comparação com outras alternativas.

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Os CDBs oferecem liquidez que varia conforme o contrato, podendo ser diária. Esses investimentos estão sujeitos à tributação regressiva de imposto de renda, mas apresentam rentabilidade superior à da poupança.

Considerando um CDB que pague 110% do CDI, a rentabilidade anual seria de cerca de 16,22%. Em um mês, o rendimento bruto seria de aproximadamente R$ 126 mil, acumulando R$ 1,62 milhões ao longo de um ano.

Tesouro Selic

Este título público acompanha a taxa básica de juros e possui liquidez diária, além de ser um dos investimentos mais seguros, por ser garantido pelo Governo Federal.

Com a Selic de 14,75% ao ano, o rendimento bruto mensal seria de aproximadamente R$ 115 mil, o que geraria R$ 1.475.000 ao longo de um ano. Após a dedução do Imposto de Renda, o rendimento líquido anual seria de cerca de R$ R$ 1.216.875.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

  • Sede do BB, em Brasília

    1/5 Sede do BB, em Brasília (5º Banco do Brasil (BBAS3) | Rentabilidade: 98,92%)

  • PRIO, antiga PetroRio (PRIO3)

    2/5 PRIO, antiga PetroRio (PRIO3) (4º Prio (PRIO3) | Rentabilidade: 102,64%)

  • Níveis de reservatórios da Sabesp não estão baixos como na crise de 2015

    3/5 Níveis de reservatórios da Sabesp não estão baixos como na crise de 2015 (3º Sabesp | Rentabilidade: 106,16%)

  • Embraer: Num cenário de demanda maior que oferta, brasileira deve

    4/5 Embraer: Num cenário de demanda maior que oferta, brasileira deve (2º Embraer | Rentabilidade: 109,15%)

  • 5/5 (1º Petrobras (PETR3/PETR4) | Rentabilidade 134% (PETR4); 139,8% (PETR3))

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixaDinheiro

Mais de Invest

Ticketmaster é processada nos EUA por revenda de ingressos com práticas ilegais e taxas abusivas

Selic alta é bom ou ruim? Entenda o impacto nos investimentos e na economia

Bolsas americanas têm dia histórico e 'raro' de avanços

Natura fecha em alta de 16% e tem maior ganho diário na bolsa em cinco anos

Mais na Exame

Mundo

Senadores dos EUA apresentam projeto de lei para revogar tarifas de Trump aos produtos do Brasil

Marketing

Um brinde em ‘Vale Tudo’: Brutal Fruit estreia primeira campanha com Taís Araújo

Minhas Finanças

Ticketmaster é processada nos EUA por revenda de ingressos com práticas ilegais e taxas abusivas

Mercado Imobiliário

ITBI: o que é, como calcular e quem deve pagar o imposto