Mega-Sena: concurso 2939 acumula e prêmio chega a R$ 100 milhões

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 07h55.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2939 da Mega-Sena, sorteadas na última terça-feira, 11.
O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio está em R$ 100 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
