Mega-Sena: prêmio de R$ 100 milhões será sorteado nesta quinta-feira

Sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Da Redação
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10h39.

A Mega-Sena vai sortear nesta quinta-feira, 13, o concurso 2,940, com prêmio estimado em R$ 100 milhões. A transmissão começa a partir das 21h e pode ser assistido pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Segundo a Agência Brasil, por se tratar de um concurso com final zero, o valor recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de hoje, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo
Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaDinheiroCaixa

