Mega-Sena: prêmio de R$ 100 milhões será sorteado nesta quinta-feira

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 10h39.
A Mega-Sena vai sortear nesta quinta-feira, 13, o concurso 2,940, com prêmio estimado em R$ 100 milhões. A transmissão começa a partir das 21h e pode ser assistido pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Segundo a Agência Brasil, por se tratar de um concurso com final zero, o valor recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de hoje, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para: