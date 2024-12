Mega-Sena acumulou e sorteia R$ 7 milhões nesta quinta

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal do concurso 2.806 da Mega-Sena e o valor acumulado da faixa principal chegou a R$ 7 milhões. O sorteio será realizado nesta quinta-feira, 12, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h, nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

As dezenas sorteadas no último concurso, realizado na noite de terça-feira, 10, foram: 05 – 11 – 13 – 33 – 45 – 46.

A quina teve 76 apostas vencedoras, com prêmios individuais de R$ 22.055,23. Já a quadra registrou 4.737 ganhadores, que levaram R$ 505,50 cada um .

Como apostar online na Mega-Sena

Para jogar pela internet, é necessário acessar o portal oficial de loterias da Caixa, fazer um cadastro e preencher a cartela virtual com os números desejados. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX, com o mesmo limite de horário das lotéricas físicas.

A Mega-Sena realiza três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.