OpenAI negocia abertura de capital após pressão da Anthropic, diz site

Empresa avaliada em US$ 500 bilhões negocia IPO com bancos enquanto disputa mercado com a Anthropic e busca investimento de até US$ 100 bilhões

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 05h15.

A OpenAI iniciou conversas com bancos de Wall Street para uma possível oferta pública inicial (IPO) ainda em 2026, segundo informações do Wall Street Journal. Avaliada em cerca de US$ 500 bilhões, a empresa intensificou os planos de listagem diante da concorrência direta com a Anthropic, que também cogita ir à bolsa neste ano.

Segundo o jornal, a OpenAI tem reforçado a sua área financeira. As recentes contratações incluem Ajmere Dale, como chief accounting officer, e Cynthia Gaylor, ex-Block, que assume como responsável por relações com investidores.

A movimentação ocorre em um momento de retomada dos IPOs nos Estados Unidos. Segundo especulações de mercado ouvidas pelo WSJ, 2026 pode se tornar o maior ano da história em volume de aberturas de capital, com nomes como OpenAI, Anthropic e SpaceX entre os mais aguardados.

A possível listagem da Anthropic, ainda segundo o WSJ, preocupa executivos da OpenAI, que temem ser ultrapassados. A rival atrai investidores com o desempenho do Claude Code e negocia uma nova rodada de financiamento que pode superar US$ 10 bilhões.

Ambas as companhias registram prejuízos anuais bilionários. A Anthropic projeta atingir o equilíbrio financeiro em 2028, dois anos antes da OpenAI, conforme informações obtidas pelo WSJ junto a investidores.

Captação pré-IPO pode chegar a US$ 100 bilhões

A OpenAI também conduz uma captação de recursos que pode durar boa parte do ano. A meta é levantar mais de US$ 100 bilhões e atingir avaliação próxima de US$ 830 bilhões.

Entre os interessados, a SoftBank negocia um aporte de até US$ 30 bilhões, enquanto a Amazon estuda investir até US$ 50 bilhões. As conversas com a big tech são conduzidas pessoalmente pelo CEO Andy Jassy, em negociação direta com Sam Altman, CEO da OpenAI.

