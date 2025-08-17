Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode chegar a R$ 65 milhões; veja como participar

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.902 da Mega-Sena, realizado no sábado, 16. O prêmio acumulou e está estimado em 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 48 -08 -45 - 42 - 21 - 22

Premiação do concurso 2.902

Foram registrados 70 acertos de cinco dezenas. Nesse caso, os donos das apostas ganhadoras levam R$ 40.125,94 para casa. Outras 4.919 apostas tiveram quatro acertos, com prêmio de R$ 941,23.

Como apostar no próximo sorteio

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 19.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares iOS e Android. Pelos canais online, o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou débito em conta para clientes Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.