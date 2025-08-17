Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode chegar a R$ 65 milhões; veja como participar

Mais de 4 mil apostas acertaram quatro dezenas; próximo sorteio acontece nesta terça, 19

(Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

(Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 18h44.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.902 da Mega-Sena, realizado no sábado, 16. O prêmio acumulou e está estimado em 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 48 -08 -45 - 42 - 21 - 22

Premiação do concurso 2.902

Foram registrados 70 acertos de cinco dezenas. Nesse caso, os donos das apostas ganhadoras levam R$ 40.125,94 para casa. Outras 4.919 apostas tiveram quatro acertos, com prêmio de R$ 941,23. 

Como apostar no próximo sorteio

O próximo sorteio ocorre na terça-feira, 19.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas, no site ou no aplicativo Loterias Caixa, disponível para celulares iOS e Android. Pelos canais online, o pagamento pode ser feito via Pix, cartão de crédito ou débito em conta para clientes Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Mega-Sena: resultado do concurso 2.902; prêmio é de R$ 54,8 milhões

Governo do Canadá intervém para deter greve da Air Canada

Após lucro fraco, Air Canada enfrenta greve que paralisa 200 voos diários para os EUA

O que EUA e Argentina têm em comum? Investidores veem 'paralelos preocupantes'

Mais na Exame

Exame IN

Hugh Forrest fez do SXSW um radar de tendências. Agora, quer fazer o mesmo num festival em São Paulo

Brasil

VÍDEO: Torcida organizada do Palmeiras sofre emboscada com bombas e rojões

Mundo

Funcionários decidem continuar com greve e Air Canada cancela retomada de voos

Ciência

'Mineral alienígena' intriga cientistas com comportamento nunca visto na Terra