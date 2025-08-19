Invest

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 65 milhões nesta terça-feira, 19

Sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo

Mega-Sena: prêmio está acumulado em R$ 65 milhões e será sorteado nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Agência Brasil
Agência de notícias

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10h49.

As seis dezenas do concurso 2.903 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 65 milhões, atraindo apostas em todo o país.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Prazo e valor das apostas

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

