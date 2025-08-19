Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 65 milhões nesta terça-feira, 19

Mega-Sena: prêmio está acumulado em R$ 65 milhões e será sorteado nesta terça-feira, 19 de agosto de 2025. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10h49.
As seis dezenas do concurso 2.903 da Mega-Sena serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 65 milhões, atraindo apostas em todo o país.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, ou pela internet.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.