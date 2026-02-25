Invest

Mega-Sena acumula e próximo prêmio é estimado em R$ 130 milhões

Apostas podem ser feitas até quinta-feira, às 20h

Redação Exame

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 07h16.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.976 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira, 24, e o prêmio principal acumulou para R$ 130 milhões no próximo sorteio.

O resultado foi divulgado pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias no país.

Os números sorteados foram: 07 – 09 – 10 – 21 – 28 – 43.

Premiação e apostas

Ao todo, 136 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 27.292,50 cada. Outras 8.973 apostas fizeram a quadra e vão levar R$ 681,85 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira, 26, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

*Com informações da Agência Brasil

