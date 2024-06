Mega-Sena acumula e prêmio estimado para terça-feira é de R$ 95 milhões

A Mega-Sena voltou a acumular e o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 95 milhões.

As dezenas sorteadas do concurso 2731 na noite de sábado foram: 4 - 12 - 32 - 45 - 49 e 58.

A quina teve 126 ganhadores e cada um receberá R$ 45.794,77.

Os acertadores da quadra foram 9.008, cabendo a cada um prêmio de R$ 915,08.

Os números do Concurso 2.732 da Mega-Sena serão sorteados na noite da próxima terça-feira, 4, em São Paulo.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

*Com informações da Agência Brasil