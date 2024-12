Mega da Virada 2025: por que valor mínimo de apostas online é R$ 30? Como concorrer aos 600 milhões

A Caixa afirma que o preço mínimo é devido aos elevados custos operacionais do aplicativo quando comparados aos pontos de venda físicos, mas o Ministério Público Federal entrou com processo em 2021 para acabar com a discrepância.

Diferente das apostas regulamentares da mega-sena — que podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio —, o jogo da Mega da Virada pode ser feito até as 17h do último dia do ano. Para isso, basta preencher o volante específico nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da Caixa. Neste último caso, o valor mínimo da aposta é de R$ 30 e o pagamento é realizado com cartão de crédito. Para os correntistas da Caixa, também é possível apostar através do Internet Banking.