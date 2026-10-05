Como a Falconi turbinou sua capacidade de gestão com R$ 100 milhões em tecnologia e IA

Uma consultoria de gestão que domina os números e entrega resultados. Essa sempre foi a marca da Falconi. Há quatro anos, esse compromisso ganhou outra dimensão: intensificamos o uso de inteligência artificial (IA) para implementar mudanças operacionais com mais escala e velocidade, evoluindo o método que nos define há mais de 40 anos.

A IA potencializa pessoas, acelera decisões e amplia a capacidade de execução. E foi essa lógica que orientou nosso investimento: entre 2022 e 2026, aportamos R$ 100 milhões em infraestrutura própria de inteligência artificial.

Muito antes de as IAs generativas, como ChatGPT e Claude, ganharem notoriedade, em 2022, já contratávamos os primeiros profissionais de dados e inteligência artificial para construir uma plataforma proprietária sobre o Google Cloud, parceria iniciada em 2021.

Os investimentos foram direcionados para infraestrutura em nuvem, licenciamento de modelos de IA generativa com OpenAI, Google Gemini e Anthropic, desenvolvimento de modelos de machine learning especialistas em colaboração com a Universidade Federal de Goiás, contratação de talentos e capacitação interna, além de parcerias com a Celonis para mineração de dados e inteligência de processos, e soluções como AWS, Databricks e Microsoft Azure. Como resultado, ampliamos significativamente nossos serviços de gestão: diagnósticos mais rápidos, maior agilidade, implementação e governança contínua de agentes de IA, analytics e hiperautomação são exemplos de soluções aplicadas ao nosso método para acelerar a transformação nas empresas.

Aprendemos que o valor que geramos não está somente no investimento em si, mas na capacidade que já tínhamos antes de a IA generativa se popularizar: a de reconhecer um problema estratégico e de negócio, desenhar a solução certa e implementá-la com rigor.

E os números refletem essa estratégia. As vendas de soluções que integram IA cresceram 27,5% de 2024 para 2025 e dispararam no primeiro trimestre de 2026, atingindo 90% de crescimento ante o mesmo período do ano anterior. Em apenas dois anos, soluções com IA generativa integrada passaram a estar presentes em todas as nossas unidades de negócios. Entre os projetos em andamento, 80% usam hiperautomação de processos com agentes de IA, reduzindo erro humano e acelerando ciclos de transformação nas empresas.

Conseguimos antecipar decisões críticas com modelos preditivos e prescritivos, diagnosticar gargalos operacionais por meio de análise acelerada de dados, implementar mudanças com robôs de IA supervisionados reduzindo o tempo de piloto para escala, agir sobre resultados em tempo real com agentes inteligentes e transformar processos manuais em fluxos hiperautomatizados.

Internamente, investimos também em uma plataforma chamada Vicente, em homenagem ao nosso fundador, Vicente Falconi, que consolida o conhecimento acumulado em mais de 40 anos de implementação de gestão e transformação.

O Vicente funciona em linguagem natural, conectado a outros sistemas de IA via Model Context Protocol (MCP), desenvolvido pela Anthropic. É, basicamente, a memória de 40 anos de gestão transformada em conhecimento disponível para cada projeto.

Enquanto a tecnologia amplia nossa capacidade de entrega, expandimos também geograficamente. Em menos de quatro anos operando nos Estados Unidos, com sede em Chicago, fomos incluídos na lista "America's Top Management Consulting Firms 2026", da Business Insider, entre as principais consultorias de gestão do país. Um reconhecimento que vem de quem já contratou consultoria de gestão nos Estados Unidos. Não é apenas métrica de marca, é métrica de resultado.

Mantemos o DNA de consultoria de gestão, com a tecnologia como esse “músculo” que nos permite entregar com mais potência e em escala. O que aprendemos é que tecnologia só entrega valor quando se acopla à estratégia, promove uma alteração completa do modelo operacional e vem com governança forte de resultados. A Falconi não é fornecedora de ferramentas, é parceira estratégica de transformação.

Nossa missão é estar ao lado da alta liderança dos clientes e ajudá-los a orquestrar agendas de transformação com excelência. O uso eficiente dos recursos financeiros, humanos e tecnológicos no presente viabiliza as agendas de inovação que garantem a perenidade das organizações no futuro. É essa equação que ajudamos nossos clientes a resolver, dentro e fora do Brasil.