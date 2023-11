Como atualizar o app Caixa Tem: passo a passo para iPhone e Android

O aplicativo Caixa Tem já possui mais de 40 milhões de usuários pelo Brasil, entre eles, diversos beneficiários de programas sociais utilizam o app para as mais diversas finalidades.

O app está disponível nas principais lojas de aplicativos que ficam dentro dos smartphones. Toda essa modernização do sistema possibilita que todos os serviços sejam executados de forma remota, sem precisar se deslocar até uma agência da Caixa.

Vez ou outra, o aplicativo lança atualizações, que são importantes para o bom funcionamento e segurança da plataforma e das suas informações. Veja aqui como atualizar o app Caixa Tem com passo a passo para sistemas operacionais iOS e Android.

Como atualizar o aplicativo Caixa Tem

Para atualizar o Caixa Tem é super fácil e simples. Confira o passo a passo completo para atualização do app, e siga o tutorial de acordo com o sistema operacional usado no seu dispositivo — IOS (Iphone) e Android.

Atualização app Caixa Tem no Iphone

Abra o seu Iphone; Procure pelo app Caixa Tem na "App Store"; Clique e abra-o; No canto inferior direito, você encontrará o ícone com uma lupa, que significa "Buscar", clique na lupa; Aperte na barra de busca e o teclado do seu telefone abrirá para você digitar o nome do app pretendido; Digite "Caixa Tem"; Aperte "Buscar" no canto inferior direito, em um botão azul; Caso você não tenha o app, basta baixá-lo. É só clicar no botão "Obter" e o aplicativo já será baixado em sua última versão disponível; Caso você já tenha o app e deseje apenas atualizá-lo, clique no botão "Atualizar".

Atualização app Caixa Tem no Android

Abra seu aparelho smartphone; Procure pela "Play Store"; Clique e abra a loja de aplicativos; Na parte superior da loja haverá uma barra de busca, clique nela; Escreva "Caixa Tem", na barra de busca selecionada anteriormente; Caso você não tenha o app, clique no botão "Baixar". O app já virá atualizado; Se você já tiver o aplicativo em seu celular, clique em "Atualizar".

Como atualizar automaticamente

Muitas pessoas se queixam de ter que atualizar o aplicativo constantemente. Isso ocorre porque o sistema está em contínuo aprimoramento e necessita que o aplicativo no celular de cada pessoa esteja atualizado.

Mas dá para resolver isso de uma forma simples, usando a opção de atualizar os aplicativos do seu celular automaticamente. Quando essa opção é selecionada, os apps são atualizados sempre quando o seu celular estiver conectado no wi-fi, para que a atualização não consuma os seus dados móveis.

Saiba como atualizar o app do Caixa Tem pelo celular em um passo a passo simples:

Pelo Iphone

Abra seu aparelho smartphone; Procure pela "Play Store"; Clique em sua foto de perfil dentro da loja; Aperte em "Configurações"; Clique em "Preferências de rede"; Selecione a opção "Atualizar apps automaticamente".

Pelo Android

Abra o seu Iphone; Abra o app "Ajustes"; Selecione "App Store"; Ative a chave "Atualizações de apps".

Depois disso, não é preciso mais se preocupar! O seu aplicativo Caixa Tem será atualizado automaticamente, e você estará sempre usufruindo da versão mais nova disponível pelo banco.

Leia também