Mega da Virada 2026: veja o resultado do sorteio de R$ 1,09 bilhão

Após cerca de 12 horas de atraso, causado por um movimento inédito nos canais de apostas, a Caixa sorteou nesta quinta-feira, 1º, os números da Mega da Virada 2025.

O prêmio do concurso é de R$ 1,09 bilhão e representa o maior valor da história da loteria brasileira.

O sorteio da Mega da Virada foi transmitido ao vivo, a partir das 10h, pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

Quais foram os números sorteados na Mega da Virada de 2025?

09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Quanto custou a aposta da Mega da Virada?

O apostador pôde realizar um jogo de 6 a 20 números de 1 a 60 ou deixar que o sistema escolha, por meio da "surpresinha". A aposta de 6 números, chamada aposta simples, custa R$ 6, e os valores vão aumentando conforme a quantidade de números:

6 números: R$ 6,00

7 números: R$ 42,00

8 números: R$ 168,00

9 números: R$ 504,00

10 números: R$ 1.260,00

11 números: R$ 2.772,00

12 números: R$ 5.544,00

13 números: R$ 10.296,00

14 números: R$ 18.018,00

15 números: R$ 30.030,00

16 números: R$ 48.048,00

17 números: R$ 74.256,00

18 números: R$ 111.384,00

19 números: R$ 162.792,00

20 números: R$ 232.560,00

As apostas puderam ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, como as lotéricas em todo o país, mas também o site da caixa e o aplicativo Loterias Caixa (disponível para iOS e Android).

A Mega da Virada é um sorteio especial das Loterias Caixa. Diferentemente dos demais concursos, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

Como funcionou o bolão na Mega da Virada 2025?

Reunir amigos, familiares ou colegas da empresa para fazer um bolão na Mega da Virada pode aumentar as possibilidades de ganhar. Estando em grupo, é possível concorrer com mais jogos ou com mais números do que na aposta individual.

Para participar do bolão oficial, os apostadores preencheram o campo próprio no volante ou solicitaram ao atendente da lotérica. Caso a pessoa não conseguisse um grupo, também era possível comprar cotas de bolões organizados pelas Lotéricas.