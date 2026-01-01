Mega da Virada 2026: veja o resultado do sorteio de R$ 1,09 bilhão

O sorteio ocorreu às 11h do dia 01 de janeiro e foi transmitido no canal do YouTube oficial da Caixa ( Reprodução/Caixa)
Redação Exame
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 11h00.
Após cerca de 12 horas de atraso, causado por um movimento inédito nos canais de apostas, a Caixa sorteou nesta quinta-feira, 1º, os números da Mega da Virada 2025.
O prêmio do concurso é de R$ 1,09 bilhão e representa o maior valor da história da loteria brasileira.
O sorteio da Mega da Virada foi transmitido ao vivo, a partir das 10h, pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.
O apostador pôde realizar um jogo de 6 a 20 números de 1 a 60 ou deixar que o sistema escolha, por meio da "surpresinha". A aposta de 6 números, chamada aposta simples, custa R$ 6, e os valores vão aumentando conforme a quantidade de números:
As apostas puderam ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, como as lotéricas em todo o país, mas também o site da caixa e o aplicativo Loterias Caixa (disponível para iOS e Android).
A Mega da Virada é um sorteio especial das Loterias Caixa. Diferentemente dos demais concursos, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.
Reunir amigos, familiares ou colegas da empresa para fazer um bolão na Mega da Virada pode aumentar as possibilidades de ganhar. Estando em grupo, é possível concorrer com mais jogos ou com mais números do que na aposta individual.
Para participar do bolão oficial, os apostadores preencheram o campo próprio no volante ou solicitaram ao atendente da lotérica. Caso a pessoa não conseguisse um grupo, também era possível comprar cotas de bolões organizados pelas Lotéricas.