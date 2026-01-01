Mega da Virada 2025: seis apostas dividem prêmio de R$ 1 bilhão

Redação Exame
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 12h33.
O maior prêmio da história das loterias brasileiras já tem dono. Ou melhor, donos.
Segundo a Caixa Econômica Federal, seis apostas dividiram o prêmio de R$ 1,09 bilhão. Os jogos vencedores vieram de João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS), Franco da Rocha (SP), além de outras três realizadas de modo online.
Cada aposta vai levar R$ 181.892.881,09.
O sorteio da Mega da Virada teve que ser adiado para a manhã desta quinta após problemas técnicos na noite de ontem. A Caixa informou que o prêmio bilionário gerou um movimento inédito em seus canais de aposta - chegaram a ser registrados 120 mil transações por segundo no meio digital.
Além do prêmio principal, 3.921 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 11.931,42. Na quadra, os 308.315 apostadores que acertaram vão levar para casa R$ 216,76.
09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59
O apostador pôde realizar um jogo de 6 a 20 números de 1 a 60 ou deixar que o sistema escolha, por meio da "surpresinha". A aposta de 6 números, chamada aposta simples, custa R$ 6, e os valores vão aumentando conforme a quantidade de números:
As apostas puderam ser feitas nos canais oficiais das Loterias Caixa, como as lotéricas em todo o país, mas também o site da caixa e o aplicativo Loterias Caixa (disponível para iOS e Android).
A Mega da Virada é um sorteio especial das Loterias Caixa. Diferentemente dos demais concursos, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.
Reunir amigos, familiares ou colegas da empresa para fazer um bolão na Mega da Virada pode aumentar as possibilidades de ganhar. Estando em grupo, é possível concorrer com mais jogos ou com mais números do que na aposta individual.
Para participar do bolão oficial, os apostadores preencheram o campo próprio no volante ou solicitaram ao atendente da lotérica. Caso a pessoa não conseguisse um grupo, também era possível comprar cotas de bolões organizados pelas Lotéricas.