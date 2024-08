Distribuição do lucro do FGTS: saiba como calcular quanto você vai receber

O Conselho Curador do FGTS aprovou nesta quinta-feira, 8, a distribuição de R$15,2 bilhões a 130,8 milhões de cotistas a partir desta sexta-feira. Quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber.

O valor de referência para o lucro corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2023. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo.

Como saber qual é o lucro que vou receber do FGTS?

Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em 31 de dezembro do ano passado por 0,02693258. Esse fator significa que, na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 26,93. Quem tinha R$ 2 mil terá crédito de R$ 53,86 e quem tinha R$ 3 mil, por exemplo, receberá, nesta mesma conta, R$ 80,80.

Com a Distribuição de Resultado, as contas do FGTS em 2023 terão uma rentabilidade de 7,78%, mais alta, portanto, que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período, que ficou em 4,62%. Caso não houvesse a distribuição, a remuneração básica do fundo, que atingiu 4,96%, já seria suficiente para superar o IPCA de 2023.

Como consultar o saldo do FGTS

O saldo do Fundo de Garantia pode ser consultado pelo aplicativo do FGTS, disponível para smartphones e tablets dos sistemas Android e iOS. Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento.

A Caixa também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses no endereço cadastrado. Quem mudou de residência deve procurar uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 e informar o novo endereço.

Quando será depositado o lucro do FGTS?

Como funciona a distribuição dos lucros do FGTS