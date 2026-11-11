Leilão da Caixa tem 569 imóveis a partir de R$ 39,8 mil

RESUMO ＋ O banco Caixa Econômica Federal leiloará 569 imóveis em 23 estados e no Distrito Federal nos dias 24 e 30 de novembro, às 10h. O leilão de imóveis da Caixa oferece casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais. Na segunda etapa, os lances partem de R$ 39.881,85, com descontos de até 40%.

A Caixa Econômica Federal vai leiloar 569 imóveis em 23 estados e no Distrito Federal nos dias 24 e 30 de novembro, às 10h. As ofertas incluem casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais, com descontos de até 40% e lances a partir de R$ 39,8 mil na segunda etapa.

O leilão será realizado pela plataforma Líder Leilões, sob responsabilidade da leiloeira oficial Tatiana Paula Zani de Sousa. A segunda rodada será destinada aos imóveis que não forem arrematados na primeira.

"No segundo leilão, os descontos variam de cerca de 19,60% a 40%, com média de 32,24% em relação aos valores de avaliação. É uma oportunidade interessante tanto para quem deseja adquirir a casa própria quanto para investidores que buscam imóveis com potencial de valorização", segundo Tatiana.

Quais imóveis estão disponíveis no leilão da Caixa?

São Paulo tem o maior número de propriedades, com 153 imóveis. Entre os destaques está um apartamento de 113,84 m² no bairro da Liberdade, na capital paulista, avaliado em R$ 712 mil e com lance mínimo de R$ 427,2 mil no segundo leilão, desconto de 40%.

O anúncio informa, porém, a existência de gravame na matrícula, cuja regularização ficará a cargo do comprador.

O imóvel mais barato anunciado é uma sala comercial de 20,18 m² no Centro de Fortaleza, no Ceará. Avaliada em R$ 51 mil, a propriedade terá lance mínimo de R$ 39.881,85 no segundo leilão, redução de aproximadamente 21,8%. O pagamento é exclusivamente à vista.

No Maranhão, uma casa de 240,82 m² em um terreno de 1.544 m², localizada em Balsas, terá lance inicial de R$ 769,4 mil na segunda etapa, desconto de 26,86% em relação ao valor de avaliação.

As novas ofertas da Caixa se somam à agenda de leilões de imóveis de bancos programada para novembro, que também reúne propriedades do Itaú, Santander e Bradesco.

Como participar do leilão da Caixa?

Os interessados devem realizar cadastro na plataforma oficial da Líder Leilões, onde estão disponíveis os lotes e as regras de participação. Os lances podem ser apresentados pela internet até o encerramento de cada etapa.

Dependendo do imóvel, será possível utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou financiamento habitacional pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) da Caixa. A aprovação do crédito deve ocorrer antes da participação no leilão.

Além do valor da arrematação, o comprador deve considerar a comissão de 5% do leiloeiro, eventuais dívidas e despesas de regularização. A EXAME reuniu sete cuidados importantes para evitar armadilhas na compra de imóveis em leilão, incluindo a análise do edital, das dívidas e da situação jurídica da propriedade.

A Caixa reforça que não envia boletos de pagamento por e-mail ou aplicativos de mensagens. O documento deve ser emitido pelo comprador no portal oficial do banco.