Quadro encontrado em armário vai a leilão por até R$ 15 milhões

Uma caixa de papelão com o adesivo original de uma galeria de Manhattan passou cerca de quatro décadas no fundo do armário do hall de um apartamento no East Village, em Nova York, coberta por uma fileira de casacos de pele. Dentro dela estava Near Abiquiu, New Mexico I, óleo sobre tela que Georgia O'Keeffe pintou em 1930. Até agora, a obra era conhecida apenas por uma fotografia de 1931. A pintura vai a leilão em 17 de novembro, no 20th Century Evening Sale da Christie's, com estimativa de US$ 2 milhões a US$ 3 milhões (cerca de R$ 10,5 milhões a R$ 15,7 milhões).

Quem encontrou o quadro foi uma mulher de 65 anos que mora em Rhode Island. O New York Post, que revelou a história, a identifica apenas pelo nome do meio, Betsy. Há poucas semanas, ela ajudava a tia, então com 98 anos, a organizar o apartamento antes da ida dela para um hospice. A tia morreu pouco depois da descoberta. Parte do valor arrecadado será doada a uma instituição de ensino que não teve o nome divulgado.

Um presente de formatura

A dona da pintura trabalhou no Serviço Exterior dos Estados Unidos, falava ao menos quatro idiomas e chegou a figurar no ranking mundial de bridge, segundo a família, que pediu anonimato. Ela ganhou o quadro da mãe como presente pela conclusão do mestrado, nos anos 1960. A compra foi feita em 15 de abril de 1963 na Downtown Gallery, na rua 51, que representava O'Keeffe em Manhattan, por US$ 3.800.

A tela ficou na parede do apartamento até os anos 1980. Segundo Betsy, a tia se incomodou com um convidado que observava a obra com atenção demais e resolveu guardá-la na embalagem original da galeria. Em 2022, enquanto as duas preparavam a casa para receber cuidadoras, ela comentou com a sobrinha, de passagem, que havia um O'Keeffe no armário do hall. No verso da pintura, de 25 por 61 centímetros, está a assinatura "OK" dentro de uma estrela. Na caixa há anotações que, segundo Betsy, parecem ser de Alfred Stieglitz, fotógrafo e marido da artista. Ao Post, ela contou que pensou em ficar com o quadro até descobrir que ele valia mais do que a casa dela.

A montanha impossível

O'Keeffe fez a pintura um ano depois da primeira viagem ao Novo México, em 1929. A tela retrata o Lobo Peak, montanha de cerca de 3.690 metros ao norte de Taos Pueblo e a aproximadamente 72 quilômetros de Abiquiu, a cidade do título. Em carta a Stieglitz, a artista contou que queria pintar aquela montanha todos os anos, mas achava a tarefa impossível. Para a Christie's, esta deve ser a primeira de três telas sobre o pico. Uma versão menor, também de 1930, está no acervo do Metropolitan Museum of Art. A terceira, de 1931, pertenceu à coleção de David e Peggy Rockefeller e foi vendida pela própria Christie's em maio de 2018 por US$ 8,4 milhões (cerca de R$ 44 milhões), acima da estimativa de US$ 3 milhões a US$ 5 milhões.

A versão encontrada no East Village aparecia somente em um apêndice do catálogo raisonné da artista, organizado por Barbara Buhler Lynes e publicado em 1999. A casa de leilões descreve a composição como feita de linhas ondulantes em tons terrosos, com empastamento denso. O'Keeffe comprou uma casa em Abiquiu em 1945 e se mudou de vez para o Novo México em 1949.

Exposição gratuita antes do pregão

A pintura fica em exibição gratuita e aberta ao público na sede da Christie's no Rockefeller Center, em Nova York, de 7 a 17 de novembro. Os preços mais altos de O'Keeffe em leilão costumam ser das pinturas de flores. O recorde da artista é de US$ 44,4 milhões (cerca de R$ 233 milhões), pagos em 2014 na Sotheby's por Jimson Weed/White Flower No. 1, de 1932. Durante anos, foi o maior valor já pago em leilão por uma obra de uma mulher, até Frida Kahlo superar a marca em 2025.