Calendário de leilões reúne centenas de imóveis de bancos nesta semana; veja agenda

RESUMO ＋ Os bancos Itaú, Bradesco, Santander, C6 Bank e Banco Inter promovem centenas de leilões de imóveis entre 8 e 14 de novembro, com maior concentração de segunda-feira, 9, a sexta-feira, 13. As plataformas Mega Leilões, Biasi, Zuk, Freitas Leiloeiro, Superbid e Pestana oferecem casas, apartamentos, terrenos e propriedades rurais, com opções à vista, parcelamento e reduções entre praças.

Os leilões de imóveis movimentam a semana de 8 a 14 de novembro com centenas de oportunidades de Itaú, Bradesco, Santander, C6 Bank e Banco Inter. As disputas acontecem pela internet em plataformas como Mega Leilões, Biasi, Zuk, Freitas Leiloeiro, Superbid e Pestana, com casas, apartamentos, terrenos, imóveis comerciais e propriedades rurais em diferentes estados.

A maior concentração de ofertas ocorre entre segunda, 9, e sexta-feira, 13. As condições variam conforme o banco e o lote, com opções que incluem pagamento à vista, parcelamento e reduções relevantes entre primeira e segunda praça.

Leilões de imóveis na segunda-feira, 9 de novembro

A segunda-feira concentra algumas das maiores carteiras da semana. Na Mega Leilões, a Black Friday do Itaú reúne 128 lotes e tem encerramento ao longo da tarde. O evento anuncia possibilidade de parcelamento em até 78 meses.

Entre os imóveis estão dois terrenos de 205 metros quadrados cada em Ipanguaçu, no Rio Grande do Norte, por R$ 36,7 mil, uma casa de 37 metros quadrados em São José do Rio Preto, em São Paulo, por R$ 74,1 mil, e um apartamento de 79 metros quadrados em Paulista, Pernambuco, por R$ 95,1 mil.

Também na segunda-feira, o Itaú realiza pela Zuk a principal etapa da Orange Week. O evento começa às 12h e reúne mais de 100 oportunidades, com descontos anunciados de até 79%.

Entre os destaques está um terreno de 744 metros quadrados em Itaporanga D'Ajuda, Sergipe, com lance inicial de R$ 14.637. Já uma casa de 157,19 metros quadrados em Tanguá, no Rio de Janeiro, parte de R$ 104.529,60, com desconto indicado de 79%.

"A Orange Week reforça a parceria entre Zuk e Itaú Unibanco, reunindo oportunidades em imóveis comerciais, com condições e valores diferenciados, inclusive patamares inéditos", afirma Henri Zylberstajn, CEO da Zuk.

Na Biasi, outra rodada do Itaú anunciada como Black Friday antecipada reúne mais de 80 oportunidades e começa às 14h. Os lances são condicionados à aprovação do vendedor.

Um apartamento ocupado em Santo Cristo, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem lance inicial de R$ 110.250. O anúncio identifica o imóvel como pertencente ao Itaú e alerta que cabe ao comprador verificar documentação, possíveis ações judiciais, débitos e eventuais regularizações.

O Bradesco também entra na agenda pela Freitas Leiloeiro. Um leilão de alienação fiduciária começa às 14h e prevê segunda rodada na quinta-feira, 12. Em São Paulo, uma casa no Parque São Luís parte de R$ 2.365.872,83 na primeira praça. Caso não seja arrematada, o lance mínimo cai para R$ 474 mil na segunda.

Já o C6 Bank realiza pela Zuk um certame a partir das 10h. O catálogo apresenta 14 lotes, embora um apareça marcado como cancelado. Entre os imóveis disponíveis estão um terreno de 2.401 metros quadrados em Marília por R$ 290 mil e uma casa em Poá, em São Paulo, por R$ 308.432,60.

Leilões de imóveis na terça-feira, 10 de novembro

Na terça-feira, 10, o Santander realiza pela Biasi a primeira praça de uma carteira anunciada com 24 imóveis residenciais. A página do evento exibia 23 oportunidades no momento da consulta, após alterações no catálogo.

Os lances começam às 15h e a segunda praça está marcada para quinta-feira, 12. Em Ribeirão Pires, em São Paulo, um apartamento parte de R$ 499.367,58 na primeira rodada e pode chegar à segunda praça por R$ 175 mil.

Os editais identificam o Santander como credor fiduciário e informam, em diferentes lotes, que imóveis ocupados podem ter a desocupação transferida ao arrematante. Na Zuk, o Santander tem outro leilão às 14h30. A página reúne seis lotes, embora um apartamento em SP apareça como cancelado.

Uma casa de 55,10 metros quadrados em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, parte de R$ 674 mil e pode cair para R$ 207.585,53 na segunda praça. Já um terreno de 506,25 metros quadrados em Barra do Garças, Mato Grosso, passa de R$ 221.835,03 para R$ 68.483,48.

O Itaú também tem segundas praças pela Zuk nesta terça-feira. Um grupo com 17 imóveis retorna à disputa a partir das 14h. Um apartamento em Londrina, no Paraná, por exemplo, passa de R$ 306.203,99 para R$ 153.102,01.

Leilões de imóveis na quarta-feira, 11 de novembro

A quarta-feira, 11, reúne ofertas de Bradesco, Santander e Itaú. Na Zuk, o Bradesco tem um leilão de 13 imóveis com primeiras praças a partir das 11h02 e segundas rodadas previstas para sexta-feira, 13.

Uma área rural de 79,69 hectares em Boa Viagem, no Ceará, parte de R$ 2.168.130,68 e pode chegar à segunda praça por R$ 961.643,93. Em Teresina, uma casa de 166 metros quadrados passa de R$ 617.284,60 para R$ 196.868,53.

No Santander, a Zuk reúne ainda uma carteira de 24 imóveis comerciais a partir das 13h05. Entre as ofertas aparecem lojas, salas comerciais e antigas agências.

Às 14h ocorre a segunda etapa de destaque da Orange Week do Itaú.

Na Mega Leilões, o Bradesco abre às 15h a primeira rodada de outro grupo de 11 lotes. O anúncio informa que os valores podem ficar até 70% abaixo na segunda praça, marcada para sexta-feira.

Leilões de imóveis na quinta-feira, 12 de novembro

A quinta-feira, 12, concentra segundas praças e novos eventos bancários. Na Mega Leilões, encerra pela manhã a Orange Week do Itaú com uma carteira de 21 lotes. Também termina no mesmo dia um evento do Bradesco com nove imóveis residenciais e comerciais e desconto para pagamento à vista.

Na Freitas Leiloeiro, o Bradesco promove dois certames exclusivamente online. O primeiro começa às 10h e reúne cinco imóveis. O segundo começa às 11h e tem 18 imóveis.

Também ocorre na quinta-feira a segunda praça dos imóveis do Bradesco ofertados pela própria Freitas na segunda-feira. Na Zuk e na Biasi, retornam à disputa os lotes do Santander que não forem vendidos nas primeiras praças de terça-feira.

Pela Superbid, o Santander tem ainda um leilão de alienação fiduciária em Aquiraz, no Ceará. A casa de 86 metros quadrados em terreno de 156 metros quadrados parte de R$ 311.091,24. A segunda praça está prevista para 16 de novembro por R$ 229.312,29.

Leilões de imóveis na sexta-feira, 13 de novembro

A sexta-feira, 13, fecha a agenda bancária da semana com ofertas do Bradesco, Itaú e Banco Inter. Na Zuk, os 13 imóveis do Bradesco que passaram pela primeira praça na quarta-feira retornam à disputa.

Uma casa em Itacoatiara, no Amazonas, cai de R$ 255.746,32 para R$ 139.023,26. Em Campos Novos, Santa Catarina, uma casa passa de R$ 493.206,34 para R$ 175,8 mil.

Na Mega Leilões, o Bradesco realiza a segunda praça dos 11 lotes iniciados na quarta-feira. O Itaú também tem segunda rodada de um grupo com 14 imóveis a partir das 15h.

Na Superbid, o Banco Inter coloca três grandes propriedades rurais em disputa a partir das 14h. A condição divulgada prevê entrada de 30% e saldo em até 240 meses.

Na Pestana Leilões, imóveis do Bradesco também aparecem com encerramento previsto para as 13h.

Como participar dos leilões de imóveis

O procedimento varia conforme a plataforma, mas normalmente começa com cadastro e envio prévio de documentos. Depois, o interessado precisa solicitar habilitação para o evento ou para o lote desejado e aceitar as condições previstas no edital.

O edital deve ser consultado antes do lance porque as formas de pagamento mudam de um banco para outro e até entre imóveis de uma mesma instituição. Há eventos com pagamento exclusivamente à vista, outros com parcelamento e situações em que a venda depende de aprovação posterior do banco.

Em leilões condicionais, oferecer o maior valor não significa necessariamente que a compra foi concluída. A oferta ainda pode precisar ser aceita formalmente pelo vendedor.

Cuidados antes de comprar um imóvel em leilão

O desconto anunciado não deve ser o único critério de escolha. Antes do lance, é necessário verificar a matrícula, situação de ocupação, eventuais dívidas, ações judiciais, custos de regularização e as despesas de transferência do imóvel.

Uma reportagem da EXAME com sete passos para não cair em armadilhas em leilões de imóveis destaca que abatimentos elevados podem esconder dívidas, problemas jurídicos, baixa liquidez e custos adicionais.

Também é importante saber quem ficará responsável pela desocupação. Vários imóveis dos leilões desta semana estão ocupados e os editais podem transferir ao comprador as providências e despesas necessárias para obter a posse.

Outro ponto é calcular o custo total. Além do lance, podem entrar na conta comissão do leiloeiro, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, escritura, registro, condomínio, impostos atrasados e gastos para adequação ou regularização da propriedade.