Leilão de carros oferece modelos importados. Veja como participar

A Copart vai realizar dois leilões com veículos importados. Consumidores de todo o Brasil poderão adquirir mais de 150 modelos nas sessões online marcadas para a sexta-feira 6, às 10h no pátio de Osasco (SP) e às 12h no pátio de Betim (MG).

Entre os modelos incluídos no leilão está um Volvo XC60 2017/2018, com tabela Fipe avaliada em R$ 216 mil. O carro será leiloado por meio da plataforma “Venda Meu Carro”, na qual os donos de automóveis podem colocar o próprio carro em leilão.

Já na categoria SUV Grandes será leiloada uma Land Rover Range Rover Evoque 2013/2013, com tabela Fipe avaliada em R$ 128,4 mil.

Marcas alemãs, como Mercedes-Benz e BMW, também estarão disponíveis nos lotes desta semana. O primeiro exemplo é uma BMW X3 2017/2018, com tabela Fipe de R$ 275,3 mil, assim como um modelo Mercedes-Benz Classe C 2018/2019, com tabela Fipe de R$ 170,8 mil.

O certame também irá oferecer picapes grandes, como uma Toyota Hilux SW4 2012/2013, com tabela Fipe de R$ 207,4 mil, e uma Ssangyong Actyon Sports 2013/2013, com tabela Fipe de R$ 74,5 mil.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados.

As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão basta se cadastrar no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência.

Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

