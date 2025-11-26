Leilão da Caixa tem 595 imóveis a partir de R$ 80 mil; veja como participar

- Sudeste: 295 lotes, foco em apartamentos urbanos;
- Nordeste: 140 opções, com ênfase em casas acessíveis;
- Centro-Oeste: 72 unidades, com terrenos para expansão;
- Sul: 63 propriedades, de residenciais a comerciais;
- Norte: 10 imóveis, priorizando localizações estratégicas.
FGTS para comprar um imóvel
Os imóveis podem ser adquiridos à vista, com FGTS como entrada ou para amortização, o que permite reduzir o desembolso inicial de trabalhadores com carteira assinada.
Também é possível adquirir seu imóvel pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), é possível financiar até 80% do imóvel, com prazos de até 360 meses, conforme análise de crédito.
Pagamentos à vista também são aceitos, mediante sinal entre 5% e 10% do valor arrematado.
Cadastro e participação do leilão
O cadastro exige RG, CPF, comprovante de residência e atualização de dados na Caixa.
Os lances ocorrem em tempo real, com acompanhamento pelo aplicativo ou site. O comprador paga comissão de 5% ao leiloeiro e o ITBI municipal.
Na segunda etapa, imóveis não vendidos podem ter descontos de até 20%, ampliando as chances de compra. A Caixa oferece consultoria para simular condições de financiamento.
Mais detalhes sobre cada imóvel, regras e condições de pagamento podem ser consultados no edital do evento.
Destaques do leilão
Em São Paulo–SP, uma casa de 76 m² na Vila Renato, zona norte, tem lance inicial de R$ 351 mil. Na zona leste da capital, um apartamento de 41 m² em Guaianases parte de R$ 205 mil.
No Rio de Janeiro–RJ, um apartamento de 45 m² em Brás de Pina recebe lances a partir de R$ 149,5 mil. Em Niterói–RJ, um imóvel de 142 m² tem valor inicial de R$ 394 mil.