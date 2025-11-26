Leilão da Caixa tem 595 imóveis a partir de R$ 80 mil; veja como participar

A Caixa Econômica Federal abriu um novo leilão para a venda de 595 imóveis, distribuídos em 23 estados, além do Distrito Federal.

O evento acontece online, via Superbid Exchange, em duas etapas: a primeira em 15 de dezembro e segunda em 18 de dezembro.

Com lances que variam entre R$ 80 mil e R$ 2,3 milhões, as ofertas incluem propriedades residenciais, como casas e apartamentos.

O imóvel mais barato é uma casa em Macaíba–RN, com 49,87 m². Já o mais caro está em Tangará da Serra–MT: uma casa de 402,75 m².

Veja como as ofertas estão distribuídos pelo país: