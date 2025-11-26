Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Leilão da Caixa tem 595 imóveis a partir de R$ 80 mil; veja como participar

Imóveis podem ser adquiridos à vista, com FGTS ou financiamento SBPE

Customers stand in line to speak to an employee about withdrawing money from the Workers Severance Fund (FGTS) outside a Caixa Economica Federal bank branch in Sao Paulo, Brazil, on Friday, March 10, 2017. The Government releases from this Friday the withdrawals of inactive accounts of the Fund for the Guarantee of Time of Service (FGTS) - promised by President Michel Temer in (MP 763/16) is expected to benefit 30.2 million workers and to inject about 30 billion reais into the economy, according to the authorities. The branches of the Federal Savings Bank opened in advance, at 8 am (Brasília time), and were already registering rows. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images) (Cris Faga/Getty Images)

Customers stand in line to speak to an employee about withdrawing money from the Workers Severance Fund (FGTS) outside a Caixa Economica Federal bank branch in Sao Paulo, Brazil, on Friday, March 10, 2017. The Government releases from this Friday the withdrawals of inactive accounts of the Fund for the Guarantee of Time of Service (FGTS) - promised by President Michel Temer in (MP 763/16) is expected to benefit 30.2 million workers and to inject about 30 billion reais into the economy, according to the authorities. The branches of the Federal Savings Bank opened in advance, at 8 am (Brasília time), and were already registering rows. (Photo by Cris Faga/NurPhoto via Getty Images) (Cris Faga/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 15h48.

A Caixa Econômica Federal abriu um novo leilão para a venda de 595 imóveis, distribuídos em 23 estados, além do Distrito Federal.

O evento acontece online, via Superbid Exchange, em duas etapas: a primeira em 15 de dezembro e segunda em 18 de dezembro.

Com lances que variam entre R$ 80 mil e R$ 2,3 milhões, as ofertas incluem propriedades residenciais, como casas e apartamentos.

O imóvel mais barato é uma casa em Macaíba–RN, com 49,87 m². Já o mais caro está em Tangará da Serra–MT: uma casa de 402,75 m².

Veja como as ofertas estão distribuídos pelo país:

  • Sudeste: 295 lotes, foco em apartamentos urbanos;
  • Nordeste: 140 opções, com ênfase em casas acessíveis;
  • Centro-Oeste: 72 unidades, com terrenos para expansão;
  • Sul: 63 propriedades, de residenciais a comerciais;
  • Norte: 10 imóveis, priorizando localizações estratégicas.

FGTS para comprar um imóvel

Os imóveis podem ser adquiridos à vista, com FGTS como entrada ou para amortização, o que permite reduzir o desembolso inicial de trabalhadores com carteira assinada.

Também é possível adquirir seu imóvel pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), é possível financiar até 80% do imóvel, com prazos de até 360 meses, conforme análise de crédito.

Pagamentos à vista também são aceitos, mediante sinal entre 5% e 10% do valor arrematado.

Cadastro e participação do leilão

O cadastro exige RG, CPF, comprovante de residência e atualização de dados na Caixa.

Os lances ocorrem em tempo real, com acompanhamento pelo aplicativo ou site. O comprador paga comissão de 5% ao leiloeiro e o ITBI municipal.

Na segunda etapa, imóveis não vendidos podem ter descontos de até 20%, ampliando as chances de compra. A Caixa oferece consultoria para simular condições de financiamento.

Mais detalhes sobre cada imóvel, regras e condições de pagamento podem ser consultados no edital do evento.

Destaques do leilão

Em São Paulo–SP, uma casa de 76 m² na Vila Renato, zona norte, tem lance inicial de R$ 351 mil. Na zona leste da capital, um apartamento de 41 m² em Guaianases parte de R$ 205 mil.

No Rio de Janeiro–RJ, um apartamento de 45 m² em Brás de Pina recebe lances a partir de R$ 149,5 mil. Em Niterói–RJ, um imóvel de 142 m² tem valor inicial de R$ 394 mil.

Acompanhe tudo sobre:CaixaImóveisLeilões

Mais de Invest

Feirão Limpa Nome: Serasa oferece descontos de até 99% em negociação de dívidas

Inflação da cerveja subiu com Heineken mais cara: o que esperar para Ambev?

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 26

Quem é Kevin Hassett, favorito de Trump para substituir Powell no Fed

Mais na Exame

English

Belém restaurant to earn R$ 40 million — without raising prices during COP30

Minhas Finanças

Feirão Limpa Nome: Serasa oferece descontos de até 99% em dívidas

Pop

Quando estreia a última temporada de ‘Stranger Things’?

Mundo

Militares da Guiné-Bissau anunciam destituição do presidente e tomam o poder